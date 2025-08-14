Memur maaş zammı için kritik pazarlık! Refah payı veya taban artışı olacak mı? Özgür Erdursun çok net açıkladı

Yaklaşık 3 milyon 650 bin memur ile 2 milyon 520 bin memur emeklisinin maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin masaya sunduğu teklif; 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yine yüzde 6; 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4 zam şeklinde oldu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdursun Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme’de 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin zam oranlarını paylaştı. Buna göre:

2024 ilk 6 ay: %15

2024 ikinci 6 ay: %10

2025 ilk 6 ay: %6

2025 ikinci 6 ay: %25

2026 VE 2027 TALEP-TEKLİF FARKI

Memur sendikaları 2026 için taban aylığa yüksek artış ve refah payı talep ediyor:

2026 ilk 6 ay: Taban aylığa 10.000 TL + %10 refah payı + %20 zam

2026 ikinci 6 ay: Taban aylığa 7.500 TL + %20 zam

2027 ilk 6 ay: %20 zam

2027 ikinci 6 ay: %15 zam

Buna karşılık hükümetin teklifi, 2026 için %6 + %6, 2027 için %4 + %4 oldu.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON HEDEFLERİ

Merkez Bankası’nın resmi hedefleri:

2025: %24

2026: %12

2027: %8

Bu tahminler dikkate alındığında, hükümetin 2026 için %7-%9, yılın ikinci yarısı için %6-%8; 2027 içinse sırasıyla %5-%7 ve %4-%6 aralığında zam önereceği öngörülüyor. Erdursun, refah payı veya taban aylık artışı ihtimalinin ise düşük olduğunu belirtti.

MAAŞLARDA BEKLENTİ-GERÇEK FARKI

Sendikalar, 61.126 TL maaş alan bir öğretmenin Ocak 2026’da 93.000 TL almasını talep ederken, mevcut ekonomik veriler bu maaşın 65.000 TL civarında kalacağını gösteriyor. Uzlaşı sağlanamazsa dosya Hakem Heyeti’ne gidecek. Ancak geçmiş kararlar, heyetin hükümetin teklifine yakın rakamlar belirlediğini ortaya koyuyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 ve 2027 maaş artışlarının, sendikaların talep ettiği rakamların oldukça altında, enflasyon hedefleri doğrultusunda şekilleneceği belirtti.