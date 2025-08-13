Memur olmak isteyenler dikkat! 52 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Ağustos ayında kamu kurumları personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlara hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte toplamda 10 bin 972 kişilik kadro için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Memur olma hayali kuran adaylar için sevindirici gelişme, farklı pozisyonlarda ve şehirlerde iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor.
Toplamda 52 farklı kamu kurumu, bünyelerindeki açık pozisyonlar için ilan yayımladı. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarının yer aldığı bu listede hem merkezi hem de yerel düzeyde personel ihtiyaçları karşılanacak. Alımlar; memur, sözleşmeli personel, işçi ve destek personeli gibi farklı kadroları kapsıyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 memur alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 tren makinisti 224 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.
Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.
Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 memur alımı yapacak.
Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.
Rekabet Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.
Kastamonu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 25 Ağustos tarihinde sona erecek.
Adli Tıp Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 155 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 26 Ağustos tarihinde sona erecek.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 engelli işçi 15 eski hükümlü işçi alımı yapılacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.
Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4400 personel alımı yapacak.
Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.
Atatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 131 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 9 Eylül tarihinde sona erecek.
Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.
Çeşme Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 8 Ekim tarihinde sona erecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 engelli işçi alımı yapacak.
Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.
Pınarhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 23 Eylül tarihinde başlayacak 25 Eylül tarihinde sona erecek.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı ve sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Sayıştay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 denetçi yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 250 uzman erbaş alımı yapacak.
Başvurular 13 Ağustos tarihinde sona erecek.
Armutlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 24 Eylül tarihinde sona erecek.
Adilceviz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1500 zabıt katibi 3500 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular 13 Ağustos tarihinde sona erecek.
Jandarma Genel Komutanlığı 30 personel alımı yapacak.
Başvurular 13 Ağustos tarihinde sona erecek.
Güney (Afyonkarahisar) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 17 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.
Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde sona erecek.
Yıldırım Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 memur alımı yapacak.
Başvurular 16 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.
Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 itfaiye eri 15 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 10 Eylül tarihinde sona erecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 zabıta memuru 50 itfaiye eri alımı yapacak.
Zabıta memuru için başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 1 Ekim tarihinde sona erecek.
İtfaiye eri için başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.
Kızılırmak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Sorgun Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak.
Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 10 Eylül tarihinde sona erecek.
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 140 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı yapacak.
Başvurular 14 Ağustos tarihinde sona erecek.
Balçova Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 12 Eylül tarihinde sona erecek.
Otlukbeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 harita mühendisi alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Han Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Hüyük Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 memur alımı yapacak.
Başvurular 3 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.
Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 2 Eylül tarihinde başlayacak 4 Eylül tarihinde sona erecek.
Vakfıkebir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 20 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Malkara Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli veteriner hekim alımı yapacak.
Başvurular 19 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Gelibolu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 itfaiye eri alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 20 Ağustos tarihinde sona erecek.
Silivri Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 personel alımı yapacak.
Başvurular 18 Temmuz tarihinde başlayacak 28 Ağustos tarihinde sona erecek.
Kalkandere Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 29 Ağustos tarihinde sona erecek.
Tire Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 20 Ağustos tarihinde sona erecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Kırşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 muhasebeci alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Bozkır (Konya) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 11 Ağustos tarihinde başlayacak 14 Ağustos tarihinde sona erecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 itfaiye eri ve 30 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 memur alımı yapacak.
Başvurular 1 eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.