Memur olmak isteyenler dikkat! 52 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Ağustos ayında kamu kurumları personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlara hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte toplamda 10 bin 972 kişilik kadro için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Memur olma hayali kuran adaylar için sevindirici gelişme, farklı pozisyonlarda ve şehirlerde iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?

Toplamda 52 farklı kamu kurumu, bünyelerindeki açık pozisyonlar için ilan yayımladı. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarının yer aldığı bu listede hem merkezi hem de yerel düzeyde personel ihtiyaçları karşılanacak. Alımlar; memur, sözleşmeli personel, işçi ve destek personeli gibi farklı kadroları kapsıyor.

PERSONEL ALIMI İLANLARI:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 45 MEMUR ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 memur alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

TCDD 229 İŞÇİ ALACAK

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 tren makinisti 224 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 23 MEMUR ALACAK

Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 memur alımı yapacak.

Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.

REKABET KURUMU 7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Rekabet Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde sona erecek.

ADLİ TIP KURUMU 155 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adli Tıp Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 155 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 26 Ağustos tarihinde sona erecek.

TEİAŞ 38 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 engelli işçi 15 eski hükümlü işçi alımı yapılacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

GSB 4400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4400 personel alımı yapacak.

Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 131 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Atatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 131 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 9 Eylül tarihinde sona erecek.

AMASRA BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.

ÇEŞME BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Çeşme Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 8 Ekim tarihinde sona erecek.

TİGEM 9 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 engelli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

PINARHİSAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Pınarhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 23 Eylül tarihinde başlayacak 25 Eylül tarihinde sona erecek.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

MSB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı ve sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 25 DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK

Sayıştay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 denetçi yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 250 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 250 uzman erbaş alımı yapacak.

Başvurular 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

ARMUTLU BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Armutlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 24 Eylül tarihinde sona erecek.

ADİLCEVİZ BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adilceviz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI 5000 PERSONEL ALACAK

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1500 zabıt katibi 3500 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 30 PERSONEL ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı 30 personel alımı yapacak.

Başvurular 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

GÜNEY (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Güney (Afyonkarahisar) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 17 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI 20 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde sona erecek.

YILDIRIM BELEDİYESİ 30 MEMUR ALACAK

Yıldırım Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 memur alımı yapacak.

Başvurular 16 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.

AKSARAY BELEDİYESİ 41 PERSONEL ALACAK

Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 itfaiye eri 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 10 Eylül tarihinde sona erecek.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 90 PERSONEL ALACAK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 zabıta memuru 50 itfaiye eri alımı yapacak.

Zabıta memuru için başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 1 Ekim tarihinde sona erecek.

İtfaiye eri için başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.

KIZILIRMAK BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kızılırmak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.

SORGUN BELEDİYESİ 5 MEMUR ALACAK

Sorgun Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 10 Eylül tarihinde sona erecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 140 MEMUR ALACAK

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 140 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı yapacak.

Başvurular 14 Ağustos tarihinde sona erecek.

BALÇOVA BELEDİYESİ 4 ZABITA MEMURU ALACAK

Balçova Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 12 Eylül tarihinde sona erecek.

OTLUKBELİ BELEDİYESİ 1 HARİTA MÜHENDİSİ ALACAK

Otlukbeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 harita mühendisi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.

HAN BELEDİYESİ 1 MÜHENDİS ALACAK

Han Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.

HÜYÜK BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Hüyük Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 memur alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.

GEREDE BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 2 Eylül tarihinde başlayacak 4 Eylül tarihinde sona erecek.

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Vakfıkebir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 20 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

MALKARA BELEDİYESİ 1 VETERİNER ALACAK

Malkara Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli veteriner hekim alımı yapacak.

Başvurular 19 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

GELİBOLU BELEDİYESİ 2 İTFAİYE ERİ ALACAK

Gelibolu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 20 Ağustos tarihinde sona erecek.

SİLİVRİ BELEDİYESİ 7 PERSONEL ALACAK

Silivri Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Temmuz tarihinde başlayacak 28 Ağustos tarihinde sona erecek.

KALKANDERE BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Kalkandere Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

TİRE BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Tire Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 20 Ağustos tarihinde sona erecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2 MUHASEBECİ ALACAK

Kırşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 muhasebeci alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

BOZKIR (KONYA) BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Bozkır (Konya) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 11 Ağustos tarihinde başlayacak 14 Ağustos tarihinde sona erecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 75 PERSONEL ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 itfaiye eri ve 30 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 31 MEMUR ALACAK

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 memur alımı yapacak.

Başvurular 1 eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.