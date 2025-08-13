SGK duyurdu! Yurt dışından emekli maaşı alanlara promosyon fırsatı

Yurt dışında emekli aylığı alıp Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden maaş alan yaklaşık 80 bin kişi, artık promosyon imkânından yararlanabilecek.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIYOR?

Promosyondan faydalanmak isteyen vatandaşların yapması gereken tek şey, maaşlarını aldıkları T.C. Ziraat Bankası şubesine başvurmak. Başvurunun ardından promosyon ödemeleri doğrudan hesaplara yatırılacak.

SGK yetkilileri, uygulamanın amacını, “Yurt içinde yaşayan vatandaşlarımızın haklarını desteklemek ve bankacılık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak” olarak açıkladı.