TGRT Haber
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

SGK duyurdu! Yurt dışından emekli maaşı alanlara promosyon fırsatı

Yurt dışında emekli maaşı alıp Türkiye'de ikamet eden vatandaşlara sevindiren bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden maaşlarını alan yaklaşık 80 bin kişi artık promosyon imkânından yararlanabilecek.

Yurt dışında emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu () aracılığıyla T.C. üzerinden maaş alan yaklaşık 80 bin kişi, artık imkânından yararlanabilecek.

SGK duyurdu! Yurt dışından emekli maaşı alanlara promosyon fırsatı

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIYOR?

Promosyondan faydalanmak isteyen vatandaşların yapması gereken tek şey, maaşlarını aldıkları T.C. Ziraat Bankası şubesine başvurmak. Başvurunun ardından promosyon ödemeleri doğrudan hesaplara yatırılacak.

SGK yetkilileri, uygulamanın amacını, "Yurt içinde yaşayan vatandaşlarımızın haklarını desteklemek ve bankacılık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak" olarak açıkladı.

SGK duyurdu! Yurt dışından emekli maaşı alanlara promosyon fırsatı
