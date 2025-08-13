Menü Kapat
Hava Durumu
29°
Ekonomi
 İrem Çınar

En az yakan 10 otomobil belli oldu: Bu araçlar akaryakıt istasyonlarının korkulu rüyası oldu

Türkiye otomobil pazarında SUV’ler artık açık ara lider konumda. Tasarım ve performans avantajlarının yanı sıra, düşük yakıt tüketimleriyle de öne çıkan modeller, sürücüler tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte en az yakan 10 SUV modeli…

13.08.2025
Türkiye’de satılan sıfır otomobillerin yaklaşık yüzde 62’si SUV modellerden oluşurken, bu talebin büyük kısmı C-SUV segmentine, yani orta sınıf seçeneklere yönelmiş durumda. Ancak pazarın gözdeleri yakıt konusunda her zaman tutumlu sayılmaz. Özellikle içten yanmalı motorlu araçlarda yakıt maliyetini düşürmek isteyenler için hibrit çözümler öne çıkıyor. İşte yakıt tüketimi açısından en ekonomik orta sınıf SUV modelleri:

En az yakan 10 otomobil belli oldu: Bu araçlar akaryakıt istasyonlarının korkulu rüyası oldu

10. Suzuki Vitara
1,4 litrelik benzinli motor ve 48 volt batarya desteğine sahip yarı hibrit Vitara, 100 km’de ortalama 5,7 litre yakıt tüketiyor. 129 beygir güç üreten model, 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor. Önden çekişli ve 4x4 versiyonları bulunan Vitara, kampanyalı olarak 1.845.000 - 2.170.000 TL aralığında satışta.

9. Peugeot 3008
1,2 litrelik motorla kombine hibrit sistemi sayesinde 145 beygir güç sunan 3008, 100 km’de 5,6 litre yakıt harcıyor. Baz donanımda 10 inç dokunmatik ekran, aktif şerit takip ve acil frenleme sistemi standart. Başlangıç fiyatı 2.355.000 TL.

8. Honda HR-V
1,5 litrelik hibrit motorla gelen HR-V, 239 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor. Ortalama tüketimi 5,4 litre olan model, kampanyalı olarak 2.135.000 TL’den satılıyor.

En az yakan 10 otomobil belli oldu: Bu araçlar akaryakıt istasyonlarının korkulu rüyası oldu

7. Nissan Qashqai
C-SUV segmentinin öncülerinden Qashqai, e-POWER tam hibrit teknolojisiyle tek depoda 1.018 km menzil sunuyor. Ortalama 5,3 litre yakıt tüketen 190 beygirlik versiyonun fiyatı 3.094.700 TL.

6. Opel Frontera
145 beygir güce sahip hibrit Frontera, 100 km’de 5,3 litre tüketiyor. İki farklı donanım seçeneği bulunan model, 1.758.000 TL’den satışa sunuluyor ve 12 ay sıfır faiz avantajı var.

5. Citroen C4
Peugeot 3008 altyapısını kullanan C4 hibrit, 5,1 litrelik ortalama tüketimiyle öne çıkıyor. Nakit alım kampanyasında 1.695.000 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

En az yakan 10 otomobil belli oldu: Bu araçlar akaryakıt istasyonlarının korkulu rüyası oldu

4. Toyota Corolla Cross
1,8 litrelik hibrit motorla gelen yeni Corolla Cross, 100 km’de 5 litre yakıyor. Üç farklı donanım seviyesi mevcut ve lansmana özel olarak 1.960.500 TL’den başlıyor.

3. Fiat Egea Cross
C-SUV’lar içinde düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan dizel motorlu Egea Cross, 130 beygir güç üretiyor ve 4,7 litre/100 km tüketim değerine sahip. Otomatik vitesli versiyonu 1.599.900 TL’den başlıyor.

2. Renault Austral
Yeni Austral’in tam hibrit versiyonu 4,7 litre/100 km ortalama tüketime sahip. 160 beygirlik yarı hibrit ve 200 beygirlik tam hibrit seçenekleriyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı 3.065.000 TL.

1. Cupra Formentor
Listenin zirvesinde yer alan Cupra Formentor, 1,5 litrelik motoruyla 272 beygir güç üreten şarj edilebilir hibrit bir model. Karma tüketimi yalnızca 0,6 litre. 5.995.000 TL’den başlayan fiyatıyla segmentin en pahalı seçeneği konumunda.

