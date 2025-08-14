Bu araçlar sahibine kaybettirmiyor! İlana koyar koymaz satılıyor: İşte zarar ettirmeyen ikinci el modeller

Son araştırmalar, ikinci el otomobil pazarında Toyota RAV4’ün öne çıktığını gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre, yüzde 9,55’lik değer kaybıyla RAV4, hem fiyatını en iyi koruyan hem de en hızlı el değiştiren model oldu. Raporda, araç sahiplerinin bu modele olan ilgisinin yüksek olduğu ve kısa sürede alıcı bulduğu belirtildi.

BU ARAÇLAR SATICISINA KAYBETTİRMİYOR

Quartz’ın verilerine göre, 2025’te farklı segmentlerde değer kaybı en düşük diğer modeller ise şöyle sıralandı:

Chevrolet Blazer EV: %21,22

Chevrolet Equinox EV: %19,37

Chevrolet Silverado EV: %18,74

Toyota Corolla: Değer kaybı açıklanmadı

Chevrolet Equinox: %17,80

Kia Sportage: %16,02

Hyundai Kona Electric: %14,43

BMW 3 Serisi: %14,11

Chevrolet Silverado: %13,31

Toyota RAV4: %9,55

Otomotiv uzmanları, listede özellikle hibrit ve elektrikli modellerin ağırlık kazandığını belirterek, bunun tüketici tercihleri açısından önemli bir değişim olduğunu ifade etti.