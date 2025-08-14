Bu araçlar sahibine kaybettirmiyor! İlana koyar koymaz satılıyor: İşte zarar ettirmeyen ikinci el modeller

İstanbul
Son araştırmalar, ikinci el otomobil pazarında Toyota RAV4’ün öne çıktığını gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre, yüzde 9,55’lik değer kaybıyla RAV4, hem fiyatını en iyi koruyan hem de en hızlı el değiştiren model oldu. Raporda, araç sahiplerinin bu modele olan ilgisinin yüksek olduğu ve kısa sürede alıcı bulduğu belirtildi.
Quartz’ın verilerine göre, 2025’te farklı segmentlerde değer kaybı en düşük diğer modeller ise şöyle sıralandı:
Otomotiv uzmanları, listede özellikle hibrit ve elektrikli modellerin ağırlık kazandığını belirterek, bunun tüketici tercihleri açısından önemli bir değişim olduğunu ifade etti.