29°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bu araçlar sahibine kaybettirmiyor! İlana koyar koymaz satılıyor: İşte zarar ettirmeyen ikinci el modeller

İkinci el otomobil piyasasında 2025’in en çok ilgi gören modeli belli oldu. Quartz tarafından yayınlanan son rapora göre, listenin başında yer alan araç, satışa çıkar çıkmaz hızlıca alıcı buluyor ve fiyatını neredeyse olduğu gibi koruyor.

Son araştırmalar, pazarında Toyota RAV4’ün öne çıktığını gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre, yüzde 9,55’lik değer kaybıyla RAV4, hem fiyatını en iyi koruyan hem de en hızlı el değiştiren model oldu. Raporda, araç sahiplerinin bu modele olan ilgisinin yüksek olduğu ve kısa sürede alıcı bulduğu belirtildi.

Bu araçlar sahibine kaybettirmiyor! İlana koyar koymaz satılıyor: İşte zarar ettirmeyen ikinci el modeller

BU ARAÇLAR SATICISINA KAYBETTİRMİYOR

Quartz’ın verilerine göre, 2025’te farklı segmentlerde değer kaybı en düşük diğer modeller ise şöyle sıralandı:

  • Chevrolet Blazer EV: %21,22
  • Chevrolet Equinox EV: %19,37
  • Chevrolet Silverado EV: %18,74
  • Toyota Corolla: Değer kaybı açıklanmadı
  • Chevrolet Equinox: %17,80
  • Kia Sportage: %16,02
  • Hyundai Kona Electric: %14,43
  • BMW 3 Serisi: %14,11
  • Chevrolet Silverado: %13,31
  • Toyota RAV4: %9,55
Bu araçlar sahibine kaybettirmiyor! İlana koyar koymaz satılıyor: İşte zarar ettirmeyen ikinci el modeller

Otomotiv uzmanları, listede özellikle hibrit ve elektrikli modellerin ağırlık kazandığını belirterek, bunun tüketici tercihleri açısından önemli bir değişim olduğunu ifade etti.

