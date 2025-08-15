Menü Kapat
Ekonomi
Memur maaş zammı için kritik pazarlık sürüyor! Memur-Sen'den zam açıklaması: Bugün son gündü

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak zam oranlarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, toplu sözleşme kapsamında işverenin ikinci teklifini bugün sunması gerektiğini belirtti. Yalçın, müzakerelerin sona ermesine yalnızca 4 gün kaldığını da hatırlattı.

Yaklaşık 3 milyon 650 bin memur ile 2 milyon 520 bin memur emeklisinin maaş artışlarını belirleyecektoplu sözleşmegörüşmeleri devam ediyor.

İKİNCİ TEKLİF BEKLENTİSİ

Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerin işveren tarafından yapılacak ikinci teklifi beklediğini ifade etti.

Memur maaş zammı için kritik pazarlık sürüyor! Memur-Sen'den zam açıklaması: Bugün son gündü

MÜZAKERE SÜRESİNDE KRİTİK 4 GÜN

Yalçın, “Şu ana kadar teklifle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı” diyerek, kanun gereği müzakere süresinin sona ermesine yalnızca 4 gün kaldığını ve çalışma takvimine göre ikinci teklifin bugün sunulması gerektiğini hatırlattı.

Toplantının bir an önce sonuçlandırılmasının ve müzakere edilebilir bir teklifin ortaya konmasının, kamu çalışanları ve emeklilerin beklentilerinin karşılanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, sosyal medya paylaşımında "#TeklifYenilensin, takvime uyulsun" çağrısı yaptı ve Bakan Işıkhan’dan konuyla ilgili açıklama beklediklerini belirtti.

Memur maaş zammı için kritik pazarlık sürüyor! Memur-Sen'den zam açıklaması: Bugün son gündü

İŞVERENİN ÖNCEKİ ZAM TEKLİFİ

İşveren tarafı, daha önce 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Memur-Sen ise bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

