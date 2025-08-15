Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Böylece yıl sonuna yönelik dolar kuru, enflasyon, büyüme ve faiz tahminleri netleşti. Anket verilerine göre, yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentilerinde artış görüldü.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentileri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 11:00

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finans dünyasından 68 temsilcinin katıldığı anket, yıl sonu ile döviz kuru tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yapıldığını, büyüme öngörüsünün ise değişmediğini ortaya koydu. beklentilerinde ise düşüş gözlendi.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentileri

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların 2025 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini, temmuz anketindeki yüzde 29,66 seviyesinden yüzde 29,69’a çıktı. Gelecek 12 aya yönelik enflasyon beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e gerilerken, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,08’den yüzde 16,92’ye düştü.

FAİZ TAHMİNLERİNDE DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı’nda cari ay sonu gecelik faiz beklentisi, bir önceki anketteki yüzde 43,31’den yüzde 42,85’e indi. Katılımcılar, yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 40,00 seviyesinde olacağını öngördü.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentileri

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

Cari yıl sonu /TL tahmini, bir önceki dönemdeki 43,72’den 43,96’ya yükseldi. 12 ay sonrası için beklenti ise 47,70’ten 48,36’ya çıktı.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Katılımcılar, 2025 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 2,9, 2026 yılı için ise yüzde 3,7 seviyesinde korudu.

