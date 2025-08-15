Bakan Şimşek’ten brüt rezerv açıklaması: Tarihi zirvede!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki olumlu ivmenin güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini duyurdu. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, Türkiye’nin brüt rezervlerinin 174,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

KKM STOKUNDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun son iki yıldır aralıksız gerilediğini ve toplamda 3 trilyon TL azaldığını ifade etti. TL mevduatın payının ise yüzde 59,6’ya yükseldiğini belirtti. Bakan Şimşek, 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7’nin altına indiğine dikkat çekerek, piyasalardaki güven ortamının güçlendiğine vurgu yaptı.

PROGRAM KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

“Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” diyen Şimşek, finansal göstergelerdeki iyileşme trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.

https://x.com/memetsimsek/status/1956242675352375799?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956242675352375799%7Ctwgr%5Edcc33923d656ffd46ca37d9c69f20859737bd048%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntv.com.tr%2Fntvpara%2Fbakan-simsek-brut-rezervler-tarihi-zirvedetBmw7qkC0UGttnL8smYbNA