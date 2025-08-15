Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Şimşek’ten brüt rezerv açıklaması: Tarihi zirvede!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye’nin brüt rezervleri verilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Şimşek’ten brüt rezerv açıklaması: Tarihi zirvede!
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 09:58

, finansal piyasalardaki olumlu ivmenin güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini duyurdu. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, Türkiye’nin brüt rezervlerinin 174,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

KKM STOKUNDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Şimşek, (KKM) stokunun son iki yıldır aralıksız gerilediğini ve toplamda 3 trilyon TL azaldığını ifade etti. TL mevduatın payının ise yüzde 59,6’ya yükseldiğini belirtti. Bakan Şimşek, 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7’nin altına indiğine dikkat çekerek, piyasalardaki güven ortamının güçlendiğine vurgu yaptı.

Bakan Şimşek’ten brüt rezerv açıklaması: Tarihi zirvede!

PROGRAM KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

“Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” diyen Şimşek, finansal göstergelerdeki iyileşme trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.

https://x.com/memetsimsek/status/1956242675352375799?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956242675352375799%7Ctwgr%5Edcc33923d656ffd46ca37d9c69f20859737bd048%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntv.com.tr%2Fntvpara%2Fbakan-simsek-brut-rezervler-tarihi-zirvedetBmw7qkC0UGttnL8smYbNA

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıdem tazminatında bilinmeyen detay! Özgür Erdursun açıkladı: Bu şartları sağlayan toplu para alabiliyor
Konut kredisi faiz oranları düştü: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı
ETİKETLER
#kur korumalı mevduat
#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanı
#türkiye ekonomisi
#brüt rezervler
#Finansal Piyasalar
#Dolar Cinsi Tahvil
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.