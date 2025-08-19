Menü Kapat
29°
Ekonomi
Dolar yatırımı yapanlar dikkat! Dev bankadan kayıp uyarısı

Goldman Sachs, dövize ilişkin değerlendirmede bulundu. Dev banka, ABD ekonomisinin performansını baz alarak yaptığı değerlendirmede dolarda kayıp olabileceğini öngördü. İşte detaylar...

Dolar yatırımı yapanlar dikkat! Dev bankadan kayıp uyarısı
19.08.2025
19.08.2025
Goldman Sachs, ABD ekonomisinin mevcut performansının doların yüksek değerlemesini artık desteklemediğini belirterek, önümüzdeki dönemde doların değer kaybı yaşayabileceğini öngördü.

Dolar yatırımı yapanlar dikkat! Dev bankadan kayıp uyarısı

Banka, işgücü piyasasındaki gevşemenin de bu görüşü güçlendirdiğini vurgularken, bu hafta düzenlenecek Jackson Hole toplantısında geçtiğimiz yılki benzer bir tablo beklediklerini ifade etti. Yetkililerin faiz indirimine kapı aralayacak açıklamalar yapabileceği ancak kesin politika sinyali vermelerinin düşük ihtimal olduğu kaydedildi.

Dolar yatırımı yapanlar dikkat! Dev bankadan kayıp uyarısı

Faiz cephesinde ise gelen veriler ve Fed yetkililerinin söylemleri, kısa vadeli faizlerde daha fazla hareket alanı bulunduğunu gösteriyor. Goldman Sachs'ın temel senaryosu, yıl içinde üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapılması yönünde.

Dolar yatırımı yapanlar dikkat! Dev bankadan kayıp uyarısı

Makroekonomik açıdan, daha düşük "denge istihdam" eşiği ve sıkılaşan işgücü arzı, zayıf potansiyel büyüme ve düşük kısa vadeli doğal faiz oranı anlamına geliyor; bu da için olumsuz.

Dolar yatırımı yapanlar dikkat! Dev bankadan kayıp uyarısı

Enflasyon tarafında, son veriler özellikle ÜFE, tüketici fiyatlarının Fed politikaları için kısıt oluşturmadığını ortaya koyarken, şirketler açısından dalgalı ve belirsiz bir faaliyet ortamına işaret ediyor.

