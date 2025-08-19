Dolar bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos 2025 güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Küresel gelişmelerin ve yurtiçi ekonomik verilerin etkisiyle döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Dolar, euro ve sterlin gibi majör para birimleri Türk lirası karşısında kısmi yükselişini korurken yatırımcıların gözü güncel fiyatlarda ve olası yön arayışında.

DÖVİZ PİYASALARINDA GÜNÜN İLK VERİLERİ

Haftanın ikinci işlem gününde finans piyasaları dikkatle takip ediliyor. 19 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında sınırlı dalgalanmalarla işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 19 Ağustos 2025 Salı gününe ait güncel döviz fiyatları...

19 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,8676 TL

Satış: 40,8983 TL

19 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,6402 TL

Satış: 47,7583 TL

19 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,2022 TL

Satış: 55,2895 TL

19 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI