Dolar bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos 2025 güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

İstanbul
Küresel gelişmelerin ve yurtiçi ekonomik verilerin etkisiyle döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Dolar, euro ve sterlin gibi majör para birimleri Türk lirası karşısında kısmi yükselişini korurken yatırımcıların gözü güncel fiyatlarda ve olası yön arayışında.
Haftanın ikinci işlem gününde finans piyasaları dikkatle takip ediliyor. 19 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında sınırlı dalgalanmalarla işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 19 Ağustos 2025 Salı gününe ait güncel döviz fiyatları...
Alış: 40,8676 TL
Satış: 40,8983 TL
Alış: 47,6402 TL
Satış: 47,7583 TL
Alış: 55,2022 TL
Satış: 55,2895 TL