SON DAKİKA!
Ekonomi
Dolar bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos 2025 güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar geçtiğimiz haftayı 40.70 bandında tamamlamış, haftaya ise yatay bir görünümle giriş yapmıştı. Euro ve sterlin de benzer bir seyir izlerken, yeni günde piyasaların ilk verileri geldi. İşte 19 Ağustos dolar kuru ve güncel döviz kurları...

Küresel gelişmelerin ve yurtiçi ekonomik verilerin etkisiyle döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Dolar, euro ve sterlin gibi majör para birimleri Türk lirası karşısında kısmi yükselişini korurken yatırımcıların gözü güncel fiyatlarda ve olası yön arayışında.

DÖVİZ PİYASALARINDA GÜNÜN İLK VERİLERİ

DÖVİZ PİYASALARINDA GÜNÜN İLK VERİLERİ

Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları dikkatle takip ediliyor. 19 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında sınırlı dalgalanmalarla işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 19 Ağustos 2025 Salı gününe ait güncel döviz fiyatları...

19 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?
Altın, araba, ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş’ten çarpıcı açıklama: 'Bugünden hazırlığınızı yapın'

19 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,8676 TL

Satış: 40,8983 TL

19 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

19 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,6402 TL

Satış: 47,7583 TL

19 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

19 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,2022 TL

Satış: 55,2895 TL

19 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

19 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos 2025 güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı
