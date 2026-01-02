Altın almak isteyenler dikkat! Uzman isimden 'yüzde 15' uyarısı

Yüzde 50, yüzde 100'lere varan yükselişlerin olmayacağını düşünüyorum. Endüstriyel metaller tarafı göreceli olarak daha güçlü bir performans gösterebilir. Fed başkanının değişmesiyle faiz indirimlerinin daha da hızlanarak devam etmesi bekleniyor. Böyle bir durumda Çin'de siparişlerin toparlandığını görürüz. Bu da endüstriyel metallere talebi artırır."