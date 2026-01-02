Menü Kapat
TGRT Haber
Altın almak isteyenler dikkat! Uzman isimden 'yüzde 15' uyarısı

Ocak 02, 2026 17:13
1
Altın almak isteyenler dikkat! Uzman isimden 'yüzde 15' uyarısı

Emtia piyasasında geçen yıl, kıymetli metallerden altın, gümüş ve platinin kırdığı rekorlarla öne çıkarken, yatırımcılar özellikle altının 2026 macerasını merak ediyor. 

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, altınla ilgili öngörülerini paylaştı. 

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Ergezen'in açıklamalarından öne çıkanlar!

 

2
Altın almak isteyenler dikkat! Uzman isimden 'yüzde 15' uyarısı

Faiz indirim beklentilerinin özellikle gümüş, platin ve paladyum gibi ürünlerin fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini ifade eden Ergezen, "Kıymetli metallerin 2025 performansı dolar bazında yüzde 100'ü geçti. 2026'da kıymetli metallerden daha zayıf bir performans bekliyorum. Bu ürünlerin 2 sene üstü üste aynı performansı göstermesi zor." dedi.

3
Altın almak isteyenler dikkat! Uzman isimden 'yüzde 15' uyarısı

Ergezen, alıcılı seyir devam etse de 2026'nın kıymetli metaller için dinlenme yılı olacağı öngörüsünde bulundu. Aslında kıymetli metallerin bu kadar iyi performans göstermesinde ABD ekonomisine güvenin azalmasının etkili olduğunu dile getiren Ergezen, şunları kaydetti:

4
altın fiyatları

YÜZDE 15-20 BANDI 

"ABD ekonomisine yönelik olumsuz durumlar olursa kıymetli metallerdeki güçlü performans devam edebilir. Genel olarak bakıldığında kıymetli metallerde daha sakin bir seyir bekliyorum. Kıymetli metallerin yüzde 15-20 bandında hareket etmesini bekliyorum. 

5
altın fiyatları

Yüzde 50, yüzde 100'lere varan yükselişlerin olmayacağını düşünüyorum. Endüstriyel metaller tarafı göreceli olarak daha güçlü bir performans gösterebilir. Fed başkanının değişmesiyle faiz indirimlerinin daha da hızlanarak devam etmesi bekleniyor. Böyle bir durumda Çin'de siparişlerin toparlandığını görürüz. Bu da endüstriyel metallere talebi artırır."

6
Altın almak isteyenler dikkat! Uzman isimden 'yüzde 15' uyarısı

Ergezen, nadir metallerin güçlü olmaya devam edebileceğini söyledi. Nadir metallerde savunma sanayisinde kullanılan metallerin önemli olacağını belirten Ergezen, "ABD ve Çin ilişkileri arasında iyileşme olsa bile Avrupa, ABD, Uzak Doğu'da savunma sanayi yatırımlarının devam edeceği beklentisi nadir metalleri talebinin güçlü olacağı beklentisini devam ettirecek. Tarım gurubunda ise daha sakin bir sene bekliyorum." ifadelerini kullandı.

