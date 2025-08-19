Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araba almak isteyen binlerce kişi taşıt kredilerine yöneliyor. Hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bankalardan kredi çekme ihtiyacı da arttı. Bu nedenle en uygun faiz oranı sunan bankalar, otomobil almak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi.
19 Ağustos itibarıyla piyasada sunulan en düşük faiz oranı yüzde 2,98 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, kredi maliyetlerini doğrudan etkilerken, vatandaşlar da ödeme planlarını bu oranlara göre yapıyor.
Örneğin, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için aylık faiz oranı yüzde 2,98 üzerinden 12 ay vade seçildiğinde, aylık taksit ödemesi yaklaşık 26.443,66 TL civarında oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 318.761 TL’yi bulabiliyor.
İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 27.679,09TL
Toplam Ödeme: 333.586TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61TL
Toplam Ödeme: 330.945TL
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 28.421,52TL
Toplam Ödeme: 342.308TL
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 26.785,08TL
Toplam Ödeme: 322.670TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 30.405,63TL
Toplam Ödeme: 366.117TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47TL
Toplam Ödeme: 363.547TL
Faiz Oranı: %2,98
Aylık Taksit: 26.443,66TL
Toplam Ödeme: 318.761TL
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03TL
Toplam Ödeme: 330.153TL
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 30.255,64TL
Toplam Ödeme: 364.317TL