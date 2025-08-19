Menü Kapat
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun en avantajlı taşıt kredisini bulmak için faiz oranlarını yakından takip ediyor. 19 Ağustos itibarıyla en düşük taşıt kredisi faizi yüzde 2,98 seviyesinde bulunuyor. Peki, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte güncel tablo…

KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 17:12

Araba almak isteyen binlerce kişi taşıt kredilerine yöneliyor. Hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bankalardan kredi çekme ihtiyacı da arttı. Bu nedenle en uygun sunan bankalar, otomobil almak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi.

19 Ağustos itibarıyla piyasada sunulan en düşük faiz oranı yüzde 2,98 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, kredi maliyetlerini doğrudan etkilerken, vatandaşlar da ödeme planlarını bu oranlara göre yapıyor.

250 BİN TL’LİK TAŞIT KREDİSİ NE KADAR GERİ ÖDENİYOR?

Örneğin, 250 bin TL’lik bir için aylık faiz oranı yüzde 2,98 üzerinden 12 ay vade seçildiğinde, aylık taksit ödemesi yaklaşık 26.443,66 TL civarında oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 318.761 TL’yi bulabiliyor.

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 27.679,09TL
Toplam Ödeme: 333.586TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61TL
Toplam Ödeme: 330.945TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,95

Aylık Taksit: 28.421,52TL

Toplam Ödeme: 342.308TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 26.785,08TL
Toplam Ödeme: 322.670TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

HALKBANK

Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 30.405,63TL
Toplam Ödeme: 366.117TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47TL
Toplam Ödeme: 363.547TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %2,98

Aylık Taksit: 26.443,66TL
Toplam Ödeme: 318.761TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03TL

Toplam Ödeme: 330.153TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %4,82

Aylık Taksit: 30.255,64TL

Toplam Ödeme: 364.317TL

