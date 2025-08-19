Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araba almak isteyen binlerce kişi taşıt kredilerine yöneliyor. Hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bankalardan kredi çekme ihtiyacı da arttı. Bu nedenle en uygun faiz oranı sunan bankalar, otomobil almak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi.

19 Ağustos itibarıyla piyasada sunulan en düşük faiz oranı yüzde 2,98 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, kredi maliyetlerini doğrudan etkilerken, vatandaşlar da ödeme planlarını bu oranlara göre yapıyor.

250 BİN TL’LİK TAŞIT KREDİSİ NE KADAR GERİ ÖDENİYOR?

Örneğin, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için aylık faiz oranı yüzde 2,98 üzerinden 12 ay vade seçildiğinde, aylık taksit ödemesi yaklaşık 26.443,66 TL civarında oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 318.761 TL’yi bulabiliyor.

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 27.679,09TL

Toplam Ödeme: 333.586TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10TL

Toplam Ödeme: 340.815TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 27.474,61TL

Toplam Ödeme: 330.945TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,95

Aylık Taksit: 28.421,52TL

Toplam Ödeme: 342.308TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 26.785,08TL

Toplam Ödeme: 322.670TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10TL

Toplam Ödeme: 340.815TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %4,89

Aylık Taksit: 30.405,63TL

Toplam Ödeme: 366.117TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 30.191,47TL

Toplam Ödeme: 363.547TL

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %2,98

Aylık Taksit: 26.443,66TL

Toplam Ödeme: 318.761TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03TL

Toplam Ödeme: 330.153TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %4,82

Aylık Taksit: 30.255,64TL

Toplam Ödeme: 364.317TL