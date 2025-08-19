Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Asgari ücrete zam gelecek mi? Muhammet Bayram net oran verdi

Memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri gündemdeki yerini korurken, milyonlarca çalışan da gözünü asgari ücrete çevirmiş durumda. Yılbaşından önce sürpriz bir ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayram, asgari ücrete dair beklentileri paylaştı ve yılbaşında yapılması muhtemel zamma ilişkin oran tahmini verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 15:41

Memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, milyonlarca da gözünü asgari ücrete çevirdi. Yılbaşından önce sürpriz bir yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, TGRT Haber’e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrete zam gelecek mi? Muhammet Bayram net oran verdi

YILBAŞINDAN ÖNCE ZAM BEKLENMİYOR

Bayram, hükümetin yılbaşından önce asgari ücrete herhangi bir artış planlamadığını belirtti. Bu nedenle ara ihtimalinin gündemde olmadığını vurguladı.

Asgari ücrete zam gelecek mi? Muhammet Bayram net oran verdi

ASGARİ ÜCRET ETRAFINDA ŞEKİLLENEN MAAŞLAR

Ekonomist Bayram, asgari ücretin yalnızca en düşük ücret değil, birçok sektörde referans haline geldiğini söyledi. “ 22.104 TL ise, yan ücretler dediğimiz maaşlar 23 bin-25 bin seviyelerinde kalıyor. Bu durum işverenler tarafından kötüye kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bayram, bazı işverenlerin resmi maaş bordrosunda asgari ücrete yakın rakam gösterip kalan kısmı elden ödediğini belirtti. Bu yöntemin çalışanların sigorta primlerini düşürdüğünü ve ilerleyen dönemde emeklilik maaşlarının da düşük olmasına yol açtığını söyledi. Çalışanların bu durumu kabul etmemesi gerektiğini, gerekirse şikâyet yoluna başvurmasının önemli olduğunu vurguladı.

Asgari ücrete zam gelecek mi? Muhammet Bayram net oran verdi

DEVLETİN VERGİ VE PRİM FERAGATİ

Bayram, devletin yüksek enflasyonist ortamda çalışanları korumak için asgari ücret üzerinden alınan vergi ve sigorta primini kaldırdığını hatırlattı. Buna rağmen işverenlerin aynı hassasiyeti göstermediğini ifade etti.

Asgari ücrete zam gelecek mi? Muhammet Bayram net oran verdi

YILBAŞINDA BEKLENEN ZAM ORANI

Asgari ücrete yapılacak zammın gerçekleşecek enflasyona endekslenmesi gerektiğini belirten Bayram, yıl sonu itibarıyla yüzde 30 civarında bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar
Faizsiz kredi yarışı kızıştı: Limit 90 bin TL'ye ulaştı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar
Pegasus'tan kaçırılmayacak fırsat! 5 Euro'ya uçak bileti: Tarihler ve şartlar belli oldu
ETİKETLER
#zam
#asgari ücret
#çalışan
#işveren
#ara zam
#memur zammı
#asgari-ucret
#Enflasyon
# Ekonomi
#asgari ücret ara zam
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.