Asgari ücrete zam gelecek mi? Muhammet Bayram net oran verdi

Memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, milyonlarca çalışan da gözünü asgari ücrete çevirdi. Yılbaşından önce sürpriz bir ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, TGRT Haber’e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

YILBAŞINDAN ÖNCE ZAM BEKLENMİYOR

Bayram, hükümetin yılbaşından önce asgari ücrete herhangi bir artış planlamadığını belirtti. Bu nedenle ara zam ihtimalinin gündemde olmadığını vurguladı.

ASGARİ ÜCRET ETRAFINDA ŞEKİLLENEN MAAŞLAR

Ekonomist Bayram, asgari ücretin yalnızca en düşük ücret değil, birçok sektörde referans haline geldiğini söyledi. “Asgari ücret 22.104 TL ise, yan ücretler dediğimiz maaşlar 23 bin-25 bin seviyelerinde kalıyor. Bu durum işverenler tarafından kötüye kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bayram, bazı işverenlerin resmi maaş bordrosunda asgari ücrete yakın rakam gösterip kalan kısmı elden ödediğini belirtti. Bu yöntemin çalışanların sigorta primlerini düşürdüğünü ve ilerleyen dönemde emeklilik maaşlarının da düşük olmasına yol açtığını söyledi. Çalışanların bu durumu kabul etmemesi gerektiğini, gerekirse şikâyet yoluna başvurmasının önemli olduğunu vurguladı.

DEVLETİN VERGİ VE PRİM FERAGATİ

Bayram, devletin yüksek enflasyonist ortamda çalışanları korumak için asgari ücret üzerinden alınan vergi ve sigorta primini kaldırdığını hatırlattı. Buna rağmen işverenlerin aynı hassasiyeti göstermediğini ifade etti.

YILBAŞINDA BEKLENEN ZAM ORANI

Asgari ücrete yapılacak zammın gerçekleşecek enflasyona endekslenmesi gerektiğini belirten Bayram, yıl sonu itibarıyla yüzde 30 civarında bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi.