29°
Ekonomi
 İrem Çınar

Faizsiz kredi yarışı kızıştı: Limit 90 bin TL'ye ulaştı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Bankaların özellikle yeni müşteri kazanmak amacıyla sunduğu faizsiz kredi imkanları, borçlarını kapatmak ya da acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Bazı bankalar, vatandaşlara 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ya da sıfır faizli nakit avans imkânı tanıyor. Peki sıfır faiz imkanı sunan bankalar hangileri? İşte faizsiz kredi veren bankalar ve güncel kampanyalar…

Vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak ya da farklı harcamalarını ödeyebilmek için tercih ettiği kampanyaları her geçen gün artıyor. da yeni müşteri kazanmak için adeta birbirleriyle yarışa girmiş durumda. Şu an toplamda 90 bin TL’ye kadar çıkan faizsiz kredi ve fırsatları, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı: Limit 90 bin TL'ye ulaştı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Ancak her bankanın sunduğu vade, tutar ve geri ödeme koşulları farklılık gösteriyor. İşte 19 Ağustos 2025 itibarıyla öne çıkan kredi ve nakit avans kampanyaları:

TÜRKİYE İŞ BANKASI

  • Faiz: %0
  • Vade: 3 ay
  • Maksimum Tutar: 55.000 TL

Yeni müşterilere özel; 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap fırsatı sunuluyor.

ENPARA

  • Faiz: %0
  • Vade: 6 ay
  • Maksimum Tutar: 60.000 TL

6 aya kadar vadeyle masrafsız ve faizsiz ihtiyaç kredisi sağlıyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı: Limit 90 bin TL'ye ulaştı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

ZİRAAT BANKASI

Yeni müşterilerine 5 bin TL Bankkart Lira hediye ediyor.

GARANTİ BBVA

  • Faiz: %0
  • Vade: 3 ay
  • Maksimum Tutar: 75.000 TL

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ve 50 bin TL kredi seçeneği mevcut.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı: Limit 90 bin TL'ye ulaştı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

TÜRKİYE FİNANS

  • Finansman Oranı: %0
  • Vade: 3 ay
  • Maksimum Tutar: 75.000 TL

3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç finansmanı ve 25 bin TL nakit avans sağlıyor.

KUVEYTTÜRK

  • Finansman Oranı: %0
  • Vade: 9 ay
  • Maksimum Tutar: 80.000 TL

İhtiyaç Kart ile 30 bin TL’ye kadar harcamaya 9 taksit,

Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar harcamaya 5 taksit imkanı var.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı: Limit 90 bin TL'ye ulaştı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

QNB

  • Faiz: %0
  • Vade: 3 ay
  • Maksimum Tutar: 85.000 TL

Yeni müşterilere özel; 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL nakit avans seçeneği bulunuyor.

ALBARAKA

  • Finansman Oranı: %0
  • Vade: 3 ay
  • Maksimum Tutar: 85.000 TL

3 ay ertelemeli finansman, ayrıca 25 bin TL vade farksız finansman ve World Kart ile 60 bin TL’ye kadar 6 taksit imkanı sunuluyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı: Limit 90 bin TL'ye ulaştı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

DENİZBANK

  • Faiz: %0
  • Vade: 3 ay
  • Maksimum Tutar: 90.000 TL

3 ay vadeli 65 bin TL kredi ve 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatı mevcut.

#bankalar
#para
#faizsiz kredi
#nakit avans
#faizsiz
#Finans
#sıfır faizli kredi
#nakit ihtiyacı
#sıfır faiz
#Fazizsiz Kredi
#Kredi Kampanyaları
#Ekonomi
