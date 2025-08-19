Faizsiz kredi yarışı kızıştı: Limit 90 bin TL'ye ulaştı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak ya da farklı harcamalarını ödeyebilmek için tercih ettiği faizsiz kredi kampanyaları her geçen gün artıyor. Bankalar da yeni müşteri kazanmak için adeta birbirleriyle yarışa girmiş durumda. Şu an toplamda 90 bin TL’ye kadar çıkan faizsiz kredi ve nakit avans fırsatları, vatandaşların ilgisini çekiyor.
Ancak her bankanın sunduğu vade, tutar ve geri ödeme koşulları farklılık gösteriyor. İşte 19 Ağustos 2025 itibarıyla öne çıkan faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları:
Yeni müşterilere özel; 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap fırsatı sunuluyor.
6 aya kadar vadeyle masrafsız ve faizsiz ihtiyaç kredisi sağlıyor.
Yeni müşterilerine 5 bin TL Bankkart Lira hediye ediyor.
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ve 50 bin TL kredi seçeneği mevcut.
3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç finansmanı ve 25 bin TL nakit avans sağlıyor.
İhtiyaç Kart ile 30 bin TL’ye kadar harcamaya 9 taksit,
Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar harcamaya 5 taksit imkanı var.
Yeni müşterilere özel; 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL nakit avans seçeneği bulunuyor.
3 ay ertelemeli finansman, ayrıca 25 bin TL vade farksız finansman ve World Kart ile 60 bin TL’ye kadar 6 taksit imkanı sunuluyor.
3 ay vadeli 65 bin TL kredi ve 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatı mevcut.