Pegasus'tan kaçırılmayacak fırsat! 5 Euro'ya uçak bileti: Tarihler ve şartlar belli oldu

Seyahat planlaması yapanlar içinPegasus'tanKıbrısiçin kaçırılmayacak bir fırsat geldi.Pegasus Hava Yolları,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen yolculara özel birkampanyabaşlattı.

Havayolu şirketi 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaKKTChatlarındaki Light Paket biletleri 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu.

12 bin koltukta geçerli olacak olan kampanya için ekstra ödeme yaparak bagaj hakları da satın alınabiliyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

5€+ vergilerle



İzmir-Ercan-İzmir



Antalya-Ercan-Antalya



Çukurova-Ercan-Çukurova



Ankara-Ercan-Ankara



Hatay-Ercan-Hatay



İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

7€+ vergilerle



Kayseri-Ercan-Kayseri



Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır



Gaziantep-Ercan-Gaziantep



Trabzon-Ercan-Trabzon