Pegasus'tan kaçırılmayacak fırsat! 5 Euro'ya uçak bileti: Tarihler ve şartlar belli oldu

Seyahat planlaması yapanlar içinPegasus'tanKıbrısiçin kaçırılmayacak bir fırsat geldi.Pegasus Hava Yolları,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen yolculara özel birkampanyabaşlattı.
Havayolu şirketi 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaKKTChatlarındaki Light Paket biletleri 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu.
12 bin koltukta geçerli olacak olan kampanya için ekstra ödeme yaparak bagaj hakları da satın alınabiliyor.
5€+ vergilerle
İzmir-Ercan-İzmir
Antalya-Ercan-Antalya
Çukurova-Ercan-Çukurova
Ankara-Ercan-Ankara
Hatay-Ercan-Hatay
İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
7€+ vergilerle
Kayseri-Ercan-Kayseri
Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır
Gaziantep-Ercan-Gaziantep
Trabzon-Ercan-Trabzon