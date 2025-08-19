Menü Kapat
Editor
 | İrem Çınar

Pegasus'tan kaçırılmayacak fırsat! 5 Euro'ya uçak bileti: Tarihler ve şartlar belli oldu

Seyahat planı yapanları sevindirecek haber Pegasus’tan geldi. Hava yolu şirketi, 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sefer düzenliyor.

Irem Çınar
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 14:05
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 14:07

Seyahat planlaması yapanlar içinPegasus'tanKıbrısiçin kaçırılmayacak bir fırsat geldi.Pegasus Hava Yolları,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen yolculara özel birkampanyabaşlattı.

Havayolu şirketi 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaKKTChatlarındaki Light Paket biletleri 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu.

12 bin koltukta geçerli olacak olan için ekstra ödeme yaparak bagaj hakları da satın alınabiliyor.

Pegasus'tan kaçırılmayacak fırsat! 5 Euro'ya uçak bileti: Tarihler ve şartlar belli oldu

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

5€+ vergilerle

İzmir-Ercan-İzmir

Antalya-Ercan-Antalya

Çukurova-Ercan-Çukurova

Ankara-Ercan-Ankara

Hatay-Ercan-Hatay

İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus'tan kaçırılmayacak fırsat! 5 Euro'ya uçak bileti: Tarihler ve şartlar belli oldu

7€+ vergilerle

Kayseri-Ercan-Kayseri

Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır

Gaziantep-Ercan-Gaziantep

Trabzon-Ercan-Trabzon

