Gayrimenkulde son 5 yılda rekor artış: Ofis fiyatları konut ve dükkanı geride bıraktı!

Gayrimenkul piyasasında fiyatlar, 2021 yılından itibaren düşük faizli kredi kampanyaları ve yüksek enflasyonun etkisiyle hızlı bir yükselişe geçti. Talepteki artış, kısa sürede piyasa dengesini bozarken, sadece 5 yıl içinde fiyatlar dört haneli seviyelere ulaştı.

DÜKKAN, KONUT VE OFİSTE ÇARPICI YÜKSELİŞ

Bir gayrimenkul platformunun verilerine göre, 2019’dan bu yana dükkan fiyatları yüzde 944, konut fiyatları yüzde 975, ofis fiyatları ise yüzde 1007 oranında arttı. Bu tablo, yatırımcının gayrimenkule ilgisini ve piyasayı nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

ANKARA’DA OFİS FİYATLARI ZİRVEDE

Bölgesel verilerde Ankara, dikkat çeken artış oranlarıyla öne çıktı. Başkentte son 5 yılda;

Dükkan fiyatı yüzde 1110

Konut fiyatı yüzde 1191

Ofis fiyatı yüzde 1315 arttı.

Ankara’da özellikle ofis fiyatlarındaki yükseliş, diğer şehirlerle kıyaslandığında dikkat çekici boyuta ulaştı.

İZMİR’DE OFİSLER REKOR KIRDI

İzmir’de de tablo farklı olmadı. Kentte;

Dükkan fiyatları yüzde 1076 ,

, Konut fiyatları yüzde 923 ,

, Ofis fiyatları ise yüzde 1452 yükseldi.

Ofis fiyatlarındaki bu artış, İzmir’i Türkiye genelinde zirveye taşıdı.

İSTANBUL’DA DAHA DENGELİ ARTIŞ

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul piyasası olan İstanbul’da da yükseliş sürdü. Kentte son 5 yılda;

Dükkan fiyatı yüzde 807 ,

, Konut fiyatı yüzde 920 ,

, Ofis fiyatı ise yüzde 843 arttı.

İstanbul’da fiyatların artış oranı, Ankara ve İzmir’in gerisinde kalsa da yine yüksek seviyelerde gerçekleşti.

OFİS FİYATLARINDA YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Raporda önümüzdeki dönem için dikkat çekici bir öngörü de yer aldı. Ofis üretiminin artması ve talebin geçmiş yıllara kıyasla azalmaya başlaması nedeniyle, ofis fiyatlarındaki hızlı yükselişin hız keseceği ifade edildi.