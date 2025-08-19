Gayrimenkulde son 5 yılda rekor artış: Ofis fiyatları konut ve dükkanı geride bıraktı!

Gayrimenkul piyasasında fiyatlar, 2021 yılından itibaren düşük faizli kredi kampanyaları ve yüksek enflasyonun etkisiyle hızlı bir yükselişe geçti. Talepteki artış, kısa sürede piyasa dengesini bozarken, sadece 5 yıl içinde fiyatlar dört haneli seviyelere ulaştı.
Bir gayrimenkul platformunun verilerine göre, 2019’dan bu yana dükkan fiyatları yüzde 944, konut fiyatları yüzde 975, ofis fiyatları ise yüzde 1007 oranında arttı. Bu tablo, yatırımcının gayrimenkule ilgisini ve piyasayı nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.
Bölgesel verilerde Ankara, dikkat çeken artış oranlarıyla öne çıktı. Başkentte son 5 yılda;
Ankara’da özellikle ofis fiyatlarındaki yükseliş, diğer şehirlerle kıyaslandığında dikkat çekici boyuta ulaştı.
İzmir’de de tablo farklı olmadı. Kentte;
Ofis fiyatlarındaki bu artış, İzmir’i Türkiye genelinde zirveye taşıdı.
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul piyasası olan İstanbul’da da yükseliş sürdü. Kentte son 5 yılda;
İstanbul’da fiyatların artış oranı, Ankara ve İzmir’in gerisinde kalsa da yine yüksek seviyelerde gerçekleşti.
Raporda önümüzdeki dönem için dikkat çekici bir öngörü de yer aldı. Ofis üretiminin artması ve talebin geçmiş yıllara kıyasla azalmaya başlaması nedeniyle, ofis fiyatlarındaki hızlı yükselişin hız keseceği ifade edildi.