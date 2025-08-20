Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte detaylar da belli oldu. Başvurular KPSS puanı ile internet üzerinden gerçekleştirilecek.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

Toplamda 8 bin uzman erbaş alınacak kadrolar şöyle:

7.087 jandarma

3 at bakıcısı

10 bot serdümeni

500 sıhhiyeci

80 muhabere

10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi)

(5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi) 300 lojistik (mesleki nitelikli)

10 bando

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular 20 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihleri arasında sadece internet üzerinden alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Türk vatandaşı ve erkek olmak gerekiyor.

gerekiyor. Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları KPSS puanı ile başvurabilecek. KPSS puanı olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek.

Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando branşları için 2023 veya 2024 KPSS’den (P3, P93, P94) en az 60 puan ,

branşları için 2023 veya 2024 KPSS’den (P3, P93, P94) , Lojistik (mesleki nitelikli) için ise 2024 KPSS’den (P93, P94) en az 50 puan alınmış olması gerekiyor.

için ise 2024 KPSS’den (P93, P94) alınmış olması gerekiyor. İlköğretim (ortaokul) mezunları için KPSS şartı aranmayacak. Ancak başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olunması ve sisteme yüklenmesi gerekecek.

YAŞ VE ASKERLİK ŞARTI

01 Ocak 2025 itibarıyla 20 yaşını doldurmuş, 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 - 01 Ocak 2006 doğumlular).

Askerlik yapma şartı yok. Ancak askerlik görevini sürdürenlerin birlik komutanlıklarından en az 80 puan nitelik belgesi alması şart.

Terhis olan adayların, başvuru tarihinin ilk günü (20 Ağustos 2025) itibarıyla 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor (20 Ağustos 2020 ve sonrası terhis olanlar).

DİĞER ŞARTLAR

"Askerliğe elverişli değildir" raporu bulunmamak.

Halen Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlerden şartları sağlayanlar da uzman erbaşlığa geçebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden, “Uzman Erbaş Olur” raporu almak.

Boy uzunluğu 1.67 cm – 2.10 cm arasında olmak ve başvuru kılavuzundaki boy-kilo oranına uygun olmak.

Askeri okullardan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden ya da eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

Ortaöğretimde örgün öğretimden disiplin nedeniyle çıkarma cezası almamış olmak.

Başvuruların detayları ve belgeler için yayımlanan başvuru kılavuzunun dikkatlice incelenmesi gerekiyor.