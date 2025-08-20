Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru ile 8 bin uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Erkek adaylara yönelik yapılacak alımların 7 bin 87’si jandarma için olacak. Başvuru tarihi ve şartları paylaşıldı. İşte merak edilen detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 10:55

İçişleri Bakanlığı’na bağlı , 8 bin alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte detaylar da belli oldu. Başvurular puanı ile internet üzerinden gerçekleştirilecek.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

Toplamda 8 bin uzman erbaş alınacak kadrolar şöyle:

  • 7.087 jandarma
  • 3 at bakıcısı
  • 10 bot serdümeni
  • 500 sıhhiyeci
  • 80 muhabere
  • 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi)
  • 300 lojistik (mesleki nitelikli)
  • 10 bando
Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular 20 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihleri arasında sadece internet üzerinden alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

  • Türk vatandaşı ve erkek olmak gerekiyor.
  • Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları KPSS puanı ile başvurabilecek. KPSS puanı olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek.
  • Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando branşları için 2023 veya 2024 KPSS’den (P3, P93, P94) en az 60 puan,
  • Lojistik (mesleki nitelikli) için ise 2024 KPSS’den (P93, P94) en az 50 puan alınmış olması gerekiyor.
  • İlköğretim (ortaokul) mezunları için KPSS şartı aranmayacak. Ancak başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olunması ve sisteme yüklenmesi gerekecek.
Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

YAŞ VE ASKERLİK ŞARTI

01 Ocak 2025 itibarıyla 20 yaşını doldurmuş, 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 - 01 Ocak 2006 doğumlular).

Askerlik yapma şartı yok. Ancak askerlik görevini sürdürenlerin birlik komutanlıklarından en az 80 puan nitelik belgesi alması şart.

Terhis olan adayların, tarihinin ilk günü (20 Ağustos 2025) itibarıyla 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor (20 Ağustos 2020 ve sonrası terhis olanlar).

Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

DİĞER ŞARTLAR

"Askerliğe elverişli değildir" raporu bulunmamak.

Halen Genel Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlerden şartları sağlayanlar da uzman erbaşlığa geçebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden, “Uzman Erbaş Olur” raporu almak.

Boy uzunluğu 1.67 cm – 2.10 cm arasında olmak ve başvuru kılavuzundaki boy-kilo oranına uygun olmak.

Askeri okullardan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden ya da eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

Ortaöğretimde örgün öğretimden disiplin nedeniyle çıkarma cezası almamış olmak.

Başvuruların detayları ve belgeler için yayımlanan başvuru kılavuzunun dikkatlice incelenmesi gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uygun fiyatlı ev arayanlar dikkat! 1+0 daireler geri dönüyor: İşte il il fiyatlar
Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı
ETİKETLER
#başvuru
#kpss
#jandarma
#resmi gazete
#jandarma genel komutanlığı
#alım
#uzman erbaş
#uzman erbaş
#Erbaş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.