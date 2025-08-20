Menü Kapat
Editor
Editor
 İrem Çınar

Dolar ve Euro’su olanlar dikkat! Danske Bank'tan kritik tahminler

Danimarka merkezli Danske Bank, dolar, Euro ve Sterlin'in Türk Lirası karşısında 1, 3, 6 ve 12 aylık yeni tahminlerini paylaştı.

Danimarka merkezli Danske Bank, Türk Lirası karşısındaki bazı döviz kurları için yeni tahminlerini açıkladı.

DOLAR/TL 48,20'Yİ GÖRECEK

Bankanın analizlerine göre, dolar/TL'nin bir ayda 41,50'ye, 3 ayda 42,70'e, 6 ayda 44,60'a ve 12 ayda 48,20'ye yükselmesi öngörülüyor. Dolar/TL 40,91 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL'nin bir, 3, 6 ve 12 aylık sırasıyla 48,6, 50,8, 54,0 59,0 olarak edildi. Euro/TL 47,66 civarında işlem görüyor.

Sterlin/TL için bir ay sonra 55,81, 3 ay sonra 57,74, altı ay sonra 60,4 ve bir yıl sonra 66.61 seviyesine çıkacağı tahmini sunuldu. Sterlin/TL kuru 55,32 civarında.

BANKALARIN TAHMİNLERİ

JPMorgan, temmuz ayındaki tahminindeTL'deki değerlenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam edeceğini ancak bunun tutarının daha düşük olacağını belirterek, dolar/TL kurunun 45,5 seviyesinde kalacağını öngörmüştü.

Almanya merkezli Commerzbank, 2025 yılı sonu itibarıyla euro/TL kurunun 51,04 seviyesine, dolar/TL kurunun ise 44 seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.

S&P ekonomistleri ise mayıs ayında dolar/TL kurunun 2025'te 43,0, 2026'da 48,0, 2027'de 52,0 ve 2028'de 55,0 olacağını tahmin etmişti.

