27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Memur ve emekli zammında kritik gelişme: Bakan Işıkhan açıkladı: Karar Hakem Kurulu’nda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendikalarla uzlaşı sağlanamaması nedeniyle memur ve emekli memurların zam oranının Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirleneceğini açıkladı.

Memur ve emekli zammında kritik gelişme: Bakan Işıkhan açıkladı: Karar Hakem Kurulu’nda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 14:06

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , 8'inci Dönem süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, zam oranlarıyla ilgili nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, “Genel oransal zam ve hizmet kolları kapsamında görüşmelerimizi tamamladık. 11 hizmet kolunun tamamında anlaşmaya vardık. Süreç, kamu personelinin çoğunluğunu kapsayan sendikalarda büyük ölçüde uzlaşmayla sonuçlandı. 4 milyondan fazla çalışanımız görevine devam ediyor. Mutabakat sağlayamadığımız konularda tahkim süreci devreye girecek. Hakem Kurulu’nun vereceği karara hepimiz saygı göstereceğiz.” dedi.

Memur ve emekli zammında kritik gelişme: Bakan Işıkhan açıkladı: Karar Hakem Kurulu’nda

FAZLA ÇALIŞMA SAATLERİNE ÖNEMLİ ARTIŞ

Bakan Işıkhan ayrıca, memur sendikaları için mali ve özlük haklarında önemli kazanımlar elde edildiğini açıkladı. Toplamda 369 maddede uzlaşma sağlandığını ifade eden Işıkhan, “7’nci dönemde 341 maddede anlaşma sağlanmıştı. Bu dönemde fazla çalışma saatlerine yüzde 25 ila 35 arasında zam yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toplu Sözleşmede uzlaşma sağlanamadı: Memurlar zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor
Bir günde servet sahibi oldular: Hisse değeri 88 kat arttı: Yatırımcısının yüzü güldü
