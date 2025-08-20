Memur ve emekli zammında kritik gelişme: Bakan Işıkhan açıkladı: Karar Hakem Kurulu’nda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, zam oranlarıyla ilgili nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, “Genel oransal zam ve hizmet kolları kapsamında görüşmelerimizi tamamladık. 11 hizmet kolunun tamamında anlaşmaya vardık. Süreç, kamu personelinin çoğunluğunu kapsayan sendikalarda büyük ölçüde uzlaşmayla sonuçlandı. 4 milyondan fazla çalışanımız görevine devam ediyor. Mutabakat sağlayamadığımız konularda tahkim süreci devreye girecek. Hakem Kurulu’nun vereceği karara hepimiz saygı göstereceğiz.” dedi.

FAZLA ÇALIŞMA SAATLERİNE ÖNEMLİ ARTIŞ

Bakan Işıkhan ayrıca, memur sendikaları için mali ve özlük haklarında önemli kazanımlar elde edildiğini açıkladı. Toplamda 369 maddede uzlaşma sağlandığını ifade eden Işıkhan, “7’nci dönemde 341 maddede anlaşma sağlanmıştı. Bu dönemde fazla çalışma saatlerine yüzde 25 ila 35 arasında zam yapılmıştır” ifadelerini kullandı.