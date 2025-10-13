TFF'den yardım kararı: Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

Kategoriler
İstanbul
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı öncesinde, TFF önemli bir açıklama yaptı. Esasen ise federasyon, karşılaşmanın tüm gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını belirtti.
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak ay-yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz."