Zeynep Sönmez pes etmedi: Ningbo Açık'ta zafer geldi!

Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 ile geçti. Çekişmeli mücadele; 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlere sahne oldu.

ZEYNEP SÖNMEZ 2. TURDA

Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, klasmanın 114 numarası Sasnovich ile karşılaştı. Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, milli sporcumuz galip geldi ve üst tura yükseldi.

WTA ZEYNEP SÖNMEZ'İN ZAFERİNİ KUTLADI

Organizasyon, Zeynep Sönmez için sosyal medya paylaşımı yaptı ve 'bir set geriden gelip kazandı' mesajıyla tebrik etti.

