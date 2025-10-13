Zeynep Sönmez pes etmedi: Ningbo Açık'ta zafer geldi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 ile geçti. Çekişmeli mücadele; 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlere sahne oldu.
Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, klasmanın 114 numarası Sasnovich ile karşılaştı. Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, milli sporcumuz galip geldi ve üst tura yükseldi.
Organizasyon, Zeynep Sönmez için sosyal medya paylaşımı yaptı ve 'bir set geriden gelip kazandı' mesajıyla tebrik etti.
https://x.com/WTA/status/1977709326887170306