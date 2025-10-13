Açık Lise AÖL sınav takvimi belli oldu mu? Sınav saatleri ve giriş belgeleri

Açık öğretim lisesi sınav zamanları netleşti. AÖL 1. dönem sınavları MEB planlaması kapsamında Aralık ayı içerisinde uygulanacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile iz bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmekte.

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimlik dokümanı ile girecekler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekildedir;

Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10.00’da, Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.00’te, Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00’da yapılacak.

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı olanlar https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.