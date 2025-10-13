Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Açık Lise AÖL sınav takvimi belli oldu mu? Sınav saatleri ve giriş belgeleri

AÖL 1. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş kartı ve geçerli bir kimlik belgesiyle katılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Açık Lise AÖL sınav takvimi belli oldu mu? Sınav saatleri ve giriş belgeleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 19:37

sınav zamanları netleşti. 1. dönem sınavları planlaması kapsamında Aralık ayı içerisinde uygulanacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile iz bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmekte.

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı ve kimlik dokümanı ile girecekler.

Açık Lise AÖL sınav takvimi belli oldu mu? Sınav saatleri ve giriş belgeleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekildedir;

  1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10.00’da,
  2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.00’te,
  3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00’da yapılacak.
Açık Lise AÖL sınav takvimi belli oldu mu? Sınav saatleri ve giriş belgeleri

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı olanlar https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

ETİKETLER
#meb
#aöl
#açık öğretim lisesi
#sınav giriş belgesi
#Sınav Zamanları
#Aralık Sınavları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.