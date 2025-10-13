Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Samsunspor'dan ücretsiz bilet müjdesi!

Samsunspor'dan ücretsiz bilet politikası geldi. Karadeniz temsilcisi, planlamaya dair detayları resmen duyurdu.

Samsunspor'dan ücretsiz bilet müjdesi!
Burak Ayaydın
13.10.2025
13.10.2025
ekiplerinden , iç saha maçları için kritik bir karar aldı. Kırmızı beyazlılar, ücretsiz bilet dönemini açıkladı.

Samsunspor'dan ücretsiz bilet müjdesi!

SAMSUNSPOR'DAN ÜCRETSİZ BİLET BİLGİLENDİRMESİ

"Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir."

https://x.com/Samsunspor/status/1977762949126119710

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR'DA HEDEF NEDİR?
Süper Lig'de iyi performanslar gösteren Samsunspor, önümüzdeki yıllarda şampiyonluklar yaşamak istiyor.
#Futbol
#Futbol
#trendyol süper lig
#samsunspor
#Ücretsiz Bileti
#Kadın Spor
#Öğrenci İndirimi
#Engelli Spor
#Spor
