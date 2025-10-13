Grok 13 Ekim çöktü mü, sorun mu var?

Yapay zekâ teknolojilerinin günlük yaşamdaki etkisi giderek artarken, bu sistemlerin istikrarlılığı ve kullanılabilirliği önemli bir mesele haline geldi.

X kullanıcılarının etkileşim kurduğu, mizahi ve “politik olarak uygunsuz” yanıtlar vermekten çekinmeyen yapay zekâ aracı Grok, 13 Ekim 2025 tarihinde bazı bölgelerde erişim sıkıntılarıyla karşılaştı.

GROK ÇÖKTÜ MÜ 13 EKİM?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla Grok yapay zekâ hizmetine erişimde çeşitli kesintiler ve gecikme sorunları bildirildi.

Downdetector benzeri bağımsız erişim izleme platformlarına ve sosyal medya paylaşımlarına yansıyan kullanıcı verileri, Grok’a ulaşılamadığını veya sistemin oldukça yavaş çalıştığını ortaya koyuyor.

Konuya ilişkin X yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.