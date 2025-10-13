Willy Sagnol'dan Türkiye maçı öncesi çarpıcı sözler: "Her şeyin bir ilki vardır"

Gürcistan'da Türkiye deplasmanı hazırlıkları tamamlanırken, teknik direktörden de çarpıcı sözler geldi. Takımıyla zoru başarmak istediğini anlatan Willy Sagnol, 3 puan istediklerini belirtti.

GÜRCİSTAN'DA WILLY SAGNOL'DAN TÜRKİYE KRİTİKLERİ

Türkiye'nin zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Willy Sagnol, "İlk maçta kötü başlamıştık fakat sonunu iyi getirmiştik. Yarın önemli bir maç olacak. Büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz. Türkiye güçlü bir takım, Türkiye ile oynamak gerçekten kolay değil. Tabii hayatta her şeyin bir ilki vardır. Türkiye'yi neden yenemeyelim? Hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyük. Bazı istisnalarımız olsa da yarın bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DEPLASMANDA KAZANMIŞTI

Gürcistan deplasmanında tempolu bir mücadele veren Türkiye, kritik karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı.