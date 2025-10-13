Menü Kapat
19°
Editor
 Burak Ayaydın

Willy Sagnol'dan Türkiye maçı öncesi çarpıcı sözler: "Her şeyin bir ilki vardır"

Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol adamı, 'galip gelebiliriz' mesajına özellikle dikkat çekti.

Willy Sagnol'dan Türkiye maçı öncesi çarpıcı sözler:
Burak Ayaydın
13.10.2025
13.10.2025
19:09

'da deplasmanı hazırlıkları tamamlanırken, teknik direktörden de çarpıcı sözler geldi. Takımıyla zoru başarmak istediğini anlatan Willy Sagnol, 3 puan istediklerini belirtti.

Willy Sagnol'dan Türkiye maçı öncesi çarpıcı sözler: "Her şeyin bir ilki vardır"

GÜRCİSTAN'DA WILLY SAGNOL'DAN TÜRKİYE KRİTİKLERİ

Türkiye'nin zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Willy Sagnol, "İlk maçta kötü başlamıştık fakat sonunu iyi getirmiştik. Yarın önemli bir maç olacak. Büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz. Türkiye güçlü bir takım, Türkiye ile oynamak gerçekten kolay değil. Tabii hayatta her şeyin bir ilki vardır. Türkiye'yi neden yenemeyelim? Hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyük. Bazı istisnalarımız olsa da yarın bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Willy Sagnol'dan Türkiye maçı öncesi çarpıcı sözler: "Her şeyin bir ilki vardır"

TÜRKİYE DEPLASMANDA KAZANMIŞTI

Gürcistan deplasmanında tempolu bir mücadele veren Türkiye, kritik karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE GÜRCİSTAN İLE DAHA ÖNCE NEREDE KARŞILAŞMIŞTI?
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda da Gürcistan ile rakip olmuş ve yine galip gelmişti.
