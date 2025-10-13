Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Dersi bozduğu için öğretmen uyardı, akrabalarını çağırıp saldırdı: Ceza kesildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ortaokul öğrencisi dersi bozduğu için öğretmen tarafından uyarılınca tartışma çıktı. Evine giderek akrabalarına şikayet eden öğrenci bir süre sonra tanıdıklarıyla okula dönerek müdüre saldırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dersi bozduğu için öğretmen uyardı, akrabalarını çağırıp saldırdı: Ceza kesildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 19:40

ilçesi Kavaklıdere Şehit Murat Kartal Ortaokulunda öğretmene saldırı olayı yaşandı. Akrabalarıyla müdüre saldıran çocuğun ağabeyi tutuklandı.

Dersi bozduğu için öğretmen uyardı, akrabalarını çağırıp saldırdı: Ceza kesildi

8'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ UYARILINCA AKRABALARIYLA GERİ DÖNDÜ

8. sınıf öğrencisi Y.G., matematik dersinde dersin huzurunu bozduğu için öğretmeni uyarınca tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sınıftan ayrılan Y.G.'yi gören okul müdürü Nihat Özşengezer ve okulun eski müdürü Esat Savaş nereye gittiğini sordu. Okul bahçesinde Y.G. ile konuşan okul müdürü ve eski müdür, Y.G.'nin ağabeyi M.G. ve akrabalarının saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Olay sonrası gözaltına alınan Y.G.'nin ağabeyi M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dersi bozduğu için öğretmen uyardı, akrabalarını çağırıp saldırdı: Ceza kesildi


Yaşanan olayın ardından Türk -Sen Alaşehir Temsilcisi Osman Suat Çete öncülüğünde toplanan sendika yönetimi ve üyeleri basın açıklaması düzenleyerek, yaşanan saldırıyı kınadı. Çete, "Eğitim kurumları, bilgiyle donatılmış bireylerin yetiştiği, güvenli ve saygı temelli alanlar olmalıdır. Ancak son yıllarda öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik saldırıların arttığına dair haberler toplumda ciddi bir endişe oluşturmaktadır. Bir okul müdürüne yapılan saldırı, yalnızca bir bireye değil, aynı zamanda eğitime, disipline ve geleceğe yapılan bir saldırıdır" dedi.

Dersi bozduğu için öğretmen uyardı, akrabalarını çağırıp saldırdı: Ceza kesildi


Çete, eğitimcilere yönelik şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Çözüm, yalnızca güvenlik önlemlerini artırmakla değil, aileler, öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler arasında sağlıklı iletişimi güçlendirmekle mümkündür. Eğitim kurumlarını korumak, geleceğimizi korumaktır" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocukları ayıran öğretmene veli dayağı! Okulu bastılar
ETİKETLER
#Eğitim
#şiddet
#Manisa
#Alaşehir
#Öğretmen Saldırısı
#Okul Güvenliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.