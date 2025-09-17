Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Çocukları ayıran öğretmene veli dayağı! Okulu bastılar

Diyarbakır'da ders arasında kavga eden iki öğrenciyi ayıran kadın öğretmen, olaydan bir gün sonra okula gelen iki kadın veli tarafından tokatlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 13:44

Öğretmene şiddet olaylarına bir yenisi 'da eklendi. Kavga eden iki öğrenciyi ayıran bir öğretmen ertesi gün okula gelen öğrenci velilerinin saldırısına uğradı.

Çocukları ayıran öğretmene veli dayağı! Okulu bastılar
"ÖĞRETMEN BİZİ DÖVDÜ" İDDİASI

Olay önceki gün Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulunda meydana geldi. İdidaya göre okulda görevli öğretmen R.S., ders arasında bahçede bulunan 2 öğrencinin yanına giderek çocukları ayırdı. Çocuklar daha sonra durumu yakınlarına 'öğretmenin kendilerini dövdüğü' şeklinde iletirken, öğretmen önce okul çıkışında bir kişi tarafından sözlü olarak rahatsız edildi.

Çocukları ayıran öğretmene veli dayağı! Okulu bastılar

"KAMERAYI İZLEYELİM" TEKLİFİNE TOKATLA KARŞILIK

Öğretmen R.S., ertesi gün okula geldiğinde çocukların velileri ile karşılaştı. Durumu anlatıp velileri bilgilendirmeye çalışan R.S., velilere bahçedeki güvenlik kameralarını izlemeleri için müdürün yanına gitmeyi teklif etti. Bu sırada kadın velilerden biri, R.S.'ye atıp itti. Çocukların gözleri önünde öğretmene vuran veli, R.S.'nin üzerine de yürüdü.

Çocukları ayıran öğretmene veli dayağı! Okulu bastılar

ÖĞRETMEN DARP RAPORU ALDI

Olay, öğretmen ve personelin araya girmesi ile sonlanırken yaşananların ardından hastaneye giderek raporu alan R.S., velilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diğer yandan aynı okulda geçen yıl bir kadın öğretmenin bıçaklandığı öğrenildi.

