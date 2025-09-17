Çocukları ayıran öğretmene veli dayağı! Okulu bastılar

Öğretmene şiddet olaylarına bir yenisi Diyarbakır'da eklendi. Kavga eden iki öğrenciyi ayıran bir öğretmen ertesi gün okula gelen öğrenci velilerinin saldırısına uğradı.

"ÖĞRETMEN BİZİ DÖVDÜ" İDDİASI

Olay önceki gün Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulunda meydana geldi. İdidaya göre okulda görevli öğretmen R.S., ders arasında bahçede bulunan 2 öğrencinin yanına giderek çocukları ayırdı. Çocuklar daha sonra durumu yakınlarına 'öğretmenin kendilerini dövdüğü' şeklinde iletirken, öğretmen önce okul çıkışında bir kişi tarafından sözlü olarak rahatsız edildi.

"KAMERAYI İZLEYELİM" TEKLİFİNE TOKATLA KARŞILIK

Öğretmen R.S., ertesi gün okula geldiğinde çocukların velileri ile karşılaştı. Durumu anlatıp velileri bilgilendirmeye çalışan R.S., velilere bahçedeki güvenlik kameralarını izlemeleri için müdürün yanına gitmeyi teklif etti. Bu sırada kadın velilerden biri, R.S.'ye tokat atıp itti. Çocukların gözleri önünde öğretmene vuran veli, R.S.'nin üzerine de yürüdü.

ÖĞRETMEN DARP RAPORU ALDI

Olay, öğretmen ve personelin araya girmesi ile sonlanırken yaşananların ardından hastaneye giderek darp raporu alan R.S., velilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diğer yandan aynı okulda geçen yıl bir kadın öğretmenin bıçaklandığı öğrenildi.