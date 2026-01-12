Adana'nın Sibiryası! Dev bir buz tabakasına döndü, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Türkiye'yi etkisi altın alana soğuklar, kış aylarında bile sıcaklarıyla meşur Adana'yı da vurdu. Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştü.

BARAJ BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

İlçede bulunan Kürebeli Barajı adeta buz tuttu. Dondurucu soğuklar, ilçede alışılmadık manzaralar oluştururken, barajın üzeri adeta doğal buz pistine dönüştü.

Ortaya çıkan görüntüler, ilçenin sert kış şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Buz tutan baraj drone ile görüntülendi.

"ADANA'NIN SİBİRYASI GİBİ SOĞUK"

Baraj üzerinde çocuklarla birlikte vakit geçiren Papatya Ozancı, yaşanan soğuğa dikkat çekerek, "Tufanbeyli Adana'nın Sibiryası gibi soğuk. Şu an barajın üstü tamamen buz tutmuş. Barajın üzerindeyiz. Çocuklarla eğlenmeye geldik, çocuklar gölün üzerinde kardan adam yaptı" dedi.