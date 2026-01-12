Emekli, yaşlı, ölüm aylığı için taban maaş ayarı: İsa Karakaş'tan kritik hesap

Kategoriler
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifi, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren köklü değişiklikler içeriyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 13 maddeden oluşan "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adını taşıyan bu paket, özellikle emekli maaşları ve istihdam destekleri konusunda önemli düzenlemeler barındırıyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemenin en çarpıcı maddesinin, milyonlarca emeklinin cebini doğrudan etkileyecek olan "taban aylık" artışı olduğunu ifade etti.
Karakaş, "Teklifle birlikte; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlar ile hak sahiplerine dosya bazında yapılan en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olmak üzere 20.000 TL’ye yükseltiliyor" dedi.
Karakaş, istihdamın korunması özelikle esnaf ve KOBİ maliyetlerinin düşürülmesi için asgari ücret desteği 2026 yılında da kesintisiz devam edeceğini belirtti.
Karakaş, "İşverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlayan maddeye göre, şartları tutan tüm özel sektör işverenlerine işçi sayısı ve sektör ayrımı olmaksızın sigortalı başına günlük 42,33 TL, aylık ise 1.270 TL tutarında destek sağlanacak" dedi.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda önemli güncellemeler yapılıyor.
Karakaş, "Yeni düzenlemeye göre adaylık sürecinde; eğitimlerde başarısız olan, birden fazla uyarma veya kınama cezası alan adayların memuriyetle ilişiği kesilecek" dedi.
Karakaş ayrıca "Ayrıca, disiplin cezalarının yargı yoluyla iptal edilmesi durumunda ortaya çıkan zaman aşımı boşlukları da gideriliyor. Mahkeme kararı idareye ulaştığında zaman aşımı süresi dolmuş veya dolmak üzereyse, idareye karar gerekçesini dikkate alarak işlem yapması için 4 aylık net bir ek süre tanımlanıyor diyerek detayları açıkladı.