Emekli, yaşlı, ölüm aylığı için taban maaş ayarı: İsa Karakaş'tan kritik hesap

Ocak 12, 2026 09:35
1
sosyal güvenlik sistemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifi, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren köklü değişiklikler içeriyor.
 

2
375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 13 maddeden oluşan "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adını taşıyan bu paket, özellikle emekli maaşları ve istihdam destekleri konusunda önemli düzenlemeler barındırıyor.
 

3
taban aylık

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemenin en çarpıcı maddesinin, milyonlarca emeklinin cebini doğrudan etkileyecek olan "taban aylık" artışı olduğunu ifade etti.
 

4
yaşlılık, malullük ve ölüm aylığ

YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIĞINA DA ZAM

Karakaş, "Teklifle birlikte; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlar ile hak sahiplerine dosya bazında yapılan en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olmak üzere 20.000 TL’ye yükseltiliyor" dedi.
 

5
asgari ücret desteğİ 2026

Karakaş, istihdamın korunması özelikle esnaf ve KOBİ maliyetlerinin düşürülmesi için asgari ücret desteği 2026 yılında da kesintisiz devam edeceğini belirtti.
 

6
İŞVEREN DESTEĞİ

Karakaş, "İşverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlayan maddeye göre, şartları tutan tüm özel sektör işverenlerine işçi sayısı ve sektör ayrımı olmaksızın sigortalı başına günlük 42,33 TL, aylık ise 1.270 TL tutarında destek sağlanacak" dedi.
 

7
KAMU PERSONELİ İÇİN DE GÜNCELLEME

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda önemli güncellemeler yapılıyor.
 

8
KAMU PERSONELİ

Karakaş, "Yeni düzenlemeye göre adaylık sürecinde; eğitimlerde başarısız olan, birden fazla uyarma veya kınama cezası alan adayların memuriyetle ilişiği kesilecek" dedi.
 

9
zaman aşımı boşlukları

Karakaş ayrıca "Ayrıca, disiplin cezalarının yargı yoluyla iptal edilmesi durumunda ortaya çıkan zaman aşımı boşlukları da gideriliyor. Mahkeme kararı idareye ulaştığında zaman aşımı süresi dolmuş veya dolmak üzereyse, idareye karar gerekçesini dikkate alarak işlem yapması için 4 aylık net bir ek süre tanımlanıyor diyerek detayları açıkladı.
 

