Coco Gauff 2025 WTA Wuhan Açık'ta şampiyon oldu: Turnuva tarihinin en genç finalistiydi!

Coco Gauff, 2025 WTA Wuhan Açık finalinde Jessica Pegula'yı 2-0 ile geçti. An itibarıyla turnuva tarihinin en genç şampiyonu olan yetenekli raket, Roland Garros’tan bu yana sezondaki ikinci zaferini elde etmiş oldu.

COCO GAUFF DÜNYA SIRALAMASINDA DA YÜKSELİŞTE

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen ve Jessica Pegula’yı 6-4 ile 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup eden Coco Gauff, dünya sıralamasında da yukarı doğru ivmelendi. Esasen ise Coco Gauff, genel klasmanda 2 numaradaki Iga Swiatek ile arasındaki farkı yaklaşık 900 puana düşürdü.

COCO GAUFF VE JESSICA PEGULA REKABETİ

Bu sonuçla Gauff, Pegula karşısındaki genel rekabette durumu 3-4’e taşıdı! İstatistiksel olarak Pegula hala önde görünse de son iki karşılaşmadan galip ayrılan Gauff, bu ivmeyle rakibine karşı dengeyi kurma yolunda önemli bir adım attı.

