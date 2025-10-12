Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Coco Gauff 2025 WTA Wuhan Açık'ta şampiyon oldu: Turnuva tarihinin en genç finalistiydi!

2025 WTA Wuhan Açık finalinde Coco Gauff ile Jessica Pegula karşılaştı. Turnuva tarihinin en genç finalisti olan Coco Gauff, Jessica Pegula'yı set vermeden mağlup ederek şampiyon oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Coco Gauff 2025 WTA Wuhan Açık'ta şampiyon oldu: Turnuva tarihinin en genç finalistiydi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 20:51

Coco Gauff, 2025 WTA Wuhan Açık finalinde Jessica Pegula'yı 2-0 ile geçti. An itibarıyla turnuva tarihinin en genç şampiyonu olan yetenekli raket, Roland Garros’tan bu yana sezondaki ikinci zaferini elde etmiş oldu.

Coco Gauff 2025 WTA Wuhan Açık'ta şampiyon oldu: Turnuva tarihinin en genç finalistiydi!

COCO GAUFF DÜNYA SIRALAMASINDA DA YÜKSELİŞTE

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen ve Jessica Pegula’yı 6-4 ile 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup eden Coco Gauff, dünya sıralamasında da yukarı doğru ivmelendi. Esasen ise Coco Gauff, genel klasmanda 2 numaradaki Iga Swiatek ile arasındaki farkı yaklaşık 900 puana düşürdü.

Coco Gauff 2025 WTA Wuhan Açık'ta şampiyon oldu: Turnuva tarihinin en genç finalistiydi!

COCO GAUFF VE JESSICA PEGULA REKABETİ

Bu sonuçla Gauff, Pegula karşısındaki genel rekabette durumu 3-4’e taşıdı! İstatistiksel olarak Pegula hala önde görünse de son iki karşılaşmadan galip ayrılan Gauff, bu ivmeyle rakibine karşı dengeyi kurma yolunda önemli bir adım attı.

https://x.com/WTA/status/1977047258504868132

Sıkça Sorulan Sorular

TENİS KADINLAR DÜNYA SIRALAMASINDA 1 NUMARADA KİM VAR?
Aryna Sabalenka, 11010 puan ile zirvede yer alıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!
Galatasaray sürpriz transfer için devrede: Eyüpspor da istemiş ama olmamıştı!
ETİKETLER
#tenis
#tenis
#dünya sıralaması
#Turnuva tarihinin en genç finalisti
#Coco Gauff
#2025 WTA Wuhan Açık
#Jessica Pegula
#Coco Gauff
#Jessica Pegula
#Wta Wuhan Açık
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.