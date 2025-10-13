Menü Kapat
Trump’ı protesto edenler kim? İhraç edildiler

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Parlamentosu Knesset’te yaptığı konuşma sırasında iki milletvekili “Filistin’i tanıyın” sloganları attı ve pankart açtı. Filistin asıllı Ayman Odeh ile Ofer Cassif tarafından gerçekleştirilen protesto, mecliste kısa süreli gerginliğe yol açtı. Trump, protestonun ardından konuşmasına devam ederken “Çok etkiliydi” ifadelerini kullandı.

Trump’ı protesto edenler kim? İhraç edildiler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 21:31

ABD Başkanı , Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ayakta alkışlarla karşılandı. Ancak konuşma sırasında yaşanan , ziyarete damgasını vurdu.

TRUMP NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail meclisinde bir konuşma yaptı. Trump, konuşmasına Başbakan Binyamin Netanyahu’yu alkışlatarak başladı ve Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff’a teşekkür etti. Ancak konuşma sırasında iki milletvekili, devletinin tanınmaması nedeniyle tepkilerini göstermek amacıyla protesto düzenledi. Haaretz gazetesi, vekillerin “Filistin’i tanıyın” pankartı açtığını yazarken, Jerusalem Post ise bir pankartta “soykırım” ifadesinin yer aldığını bildirdi.

Trump’ı protesto edenler kim? İhraç edildiler

Trump’ın konuşması sırasında atılan sloganlar salonda kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. Protestonun ardından konuşmasına devam eden Trump, yaşananlara atıfta bulunarak “Çok etkiliydi” ifadesini kullandı.

Trump’ı protesto edenler kim? İhraç edildiler

TRUMP'I PROTESTO EDENLER KİM?

Trump’a yönelik protestoyu gerçekleştiren isimlerin Filistin asıllı İsrail milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif olduğu açıklandı. Odeh, İsrail parlamentosunda Arap partisi Hadash’ın liderlerinden biri olarak biliniyor. Ofer Cassif ise aynı siyasi çizgide yer alan bir başka solcu vekil olarak tanınıyor. İki isim de uzun süredir İsrail’in Filistin politikalarına karşı eleştirileriyle öne çıkıyor.

Trump’ı protesto edenler kim? İhraç edildiler

Ayman Odeh, geçmişte de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik sert açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Gazze’deki sivil ölümler nedeniyle Netanyahu’ya “barışın seri katilisin” dediği için daha önce de meclisten çıkarılmıştı. Cassif ise insan hakları temelli söylemleriyle biliniyor ve Filistin’in tanınması gerektiğini sık sık dile getiriyor.

Trump’ı protesto edenler kim? İhraç edildiler

TRUMP'I PROTESTO EDENLERE NE OLDU?

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, protesto eylemine katılan milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif’in meclisten ihraç edildiği duyuruldu. Protestonun ardından güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan iki vekil, konuşma salonunu terk ettikten sonra sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ayman Odeh, paylaşımında, “Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım: Filistin devletini tanıyın” ifadelerini kullandı. Odeh, paylaşımında ayrıca “Burada iki halk var ve buradan kimse ayrılmıyor” diyerek çağrısını yineledi. Cassif de benzer şekilde Filistin halkının haklarının tanınması gerektiğini savundu.

