Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Diyarbakır'da suç makinesi 25 yıl hüküm giydi! Firarını TikTok yayınındaki detay bitirdi

Diyarbakır’da yağma ve uyuşturucu madde kullanımı gibi çok sayıda suçtan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, TikTok'taki yayını sonrası kıskıvrak yakalandı. Yayında görülen sokak tabelası hükümlünün yakalanmasını kolaylaştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 20:48

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için özel bir ekip kurdu. Kapsamlı çalışmalarda yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan toplam 25 yıl kesinleşmiş bulunan R.İ.'nin yakalanması için evine birçok kez operasyon düzenlendi.

YAPTIĞI YAYINLAR İNCELEMEYE ALINDI

Şahsa ulaşılamaması üzerine hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar incelemeye alındı. R.İ.’nin sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlardan bulunduğu bölgeye ve sokaklara ilişkin çemberi daraltan Asayiş Şube ekipleri, paylaşımlarından birinde önemli bir detayı fark etti.

Diyarbakır'da suç makinesi 25 yıl hüküm giydi! Firarını TikTok yayınındaki detay bitirdi

YAYINDAKİ SOKAK TABELASI SONU OLDU

11 Ekim'de daraltılan çemberdeki tüm sokaklara dağılan özel ekipler, TikTok platformunda R.İ.’nin açtığında tesadüfen arkasında görünen sokak tabelasına göre yönlendirildi. Bulunduğu yerden itibaren şahsı takibe alan Asayiş Şube ekipleri, yayın bitmiş olmasına rağmen halen durumun farkında olmayan R.İ.’yi yayın sonrasında girdiği mekanda kıskıvrak yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır'da suç makinesi 25 yıl hüküm giydi! Firarını TikTok yayınındaki detay bitirdi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Ali Yerlikaya: Asıl görevimiz suçu doğmadan önlemek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var mı? DMM detayları açıkladı
ETİKETLER
#diyarbakır
#sosyal medya
#tiktok
#suç
#canlı yayın
#Hapis Cezası
#Arayanlar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.