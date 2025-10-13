Diyarbakır'da suç makinesi 25 yıl hüküm giydi! Firarını TikTok yayınındaki detay bitirdi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için özel bir ekip kurdu. Kapsamlı çalışmalarda yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.'nin yakalanması için evine birçok kez operasyon düzenlendi.

YAPTIĞI YAYINLAR İNCELEMEYE ALINDI

Şahsa ulaşılamaması üzerine sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar incelemeye alındı. R.İ.’nin sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlardan bulunduğu bölgeye ve sokaklara ilişkin çemberi daraltan Asayiş Şube ekipleri, TikTok paylaşımlarından birinde önemli bir detayı fark etti.

YAYINDAKİ SOKAK TABELASI SONU OLDU

11 Ekim'de daraltılan çemberdeki tüm sokaklara dağılan özel ekipler, TikTok platformunda R.İ.’nin canlı yayın açtığında tesadüfen arkasında görünen sokak tabelasına göre yönlendirildi. Bulunduğu yerden itibaren şahsı takibe alan Asayiş Şube ekipleri, yayın bitmiş olmasına rağmen halen durumun farkında olmayan R.İ.’yi yayın sonrasında girdiği mekanda kıskıvrak yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.