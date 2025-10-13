Vincenzo Montella'dan sert çıkış: "Bu hareketin sonuçları olacaktır"

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ve Kerem Aktürkoğlu'ndan değerlendirmeler geldi. İtalyan hoca, Berke Özer konusunda net bir tavır sergiledi.

VINCENZO MONTELLA'DAN BERKE ÖZER'E MESAJ!

Berke Özer'in kamptan ayrılması hakkında konuşan Montella, "Futbolcuların arasındaki grupta hep aile ortamı var diyoruz ama bunu sadece söylemiyoruz, gösteriyoruz. Burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Milli takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Bu seçimleri yaparken maçtan maça en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığımızda ben her zaman sorumluluk alıyorum ve teknik kararlar veriyorum. Böyle durumlarda futbolcular da sorumluluk almalı. Futbolcuları belirlerken karar vermiştim. Berke Özer; yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız sonuçları olur." ifadelerini kullandı.

"BERKE ÖZER'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUM"

İtalyan teknik adam konu hakkındaki sözlerine şöyle devam etti: "Berke Özer meselesini çok fazla uzatmayacağım çünkü yarın daha önemli bir maçımız var. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele veriyoruz ama Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde, Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada; kendi yaklaşımına göre bizim seçimlerimizin, geldiği takımla ilgili olduğunu belirtti. Eğer böyle olsaydı Berke, önceki iki maçta oynamazdı! Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 'FİNAL' VURGUSU

Mücadelenin önemine değinen Kerem Aktürkoğlu, "Takım içindeki arkadaşlık çok iyi. İspanya maçı haricinde iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu durum da içerdeki arkadaşlık ve dostluğun gerçekliğini gösteriyor. Maçın önemini her iki takım da çok iyi biliyor. Biz bu karşılaşmayı bir final maçı olarak görüyoruz. Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Gruptaki dengeleri belirleyebilecek bir maç olacak. Kazanırsak, play-off şansımızın artacağının ve hedefe bir adım daha yaklaşacağımızın farkındayız." dedi.