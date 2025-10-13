Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
Canlı Yayın
Hava Durumu
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Memur 2026 Ocak maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklisi maaş artışına ilişkin 3 aylık veri, TÜİK tarafından paylaşılan Eylül ayı enflasyon oranlarının ardından netleşti. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle birlikte kesin zam oranı belirlenmiş olacak.

Memur 2026 Ocak maaş zam oranı yüzde kaç olacak?
Haber Merkezi
13.10.2025
13.10.2025
Memur ve memur emeklileri, artışına ek olarak farkı oranında maaşlarına alıyor.

2026 Ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zammına ilave olarak 1.000 TL taban maaş artışı alacak olan memur ve memur emeklileri, bunun yanı sıra enflasyon farkı oranında maaş artışı elde edecek.

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı 3 aylık zam farkları da şekillendi. Buna göre, SSK ve BAĞKUR emeklilerinin 3 aylık zam farkı yüzde 7,5 oldu.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında değerlendiriliyor. Buna göre Eylül ayı enflonuyla birlikte memur ve memur emeklisinin kesinleşen zammı yüzde 13,64'e ulaştı.

Memur 2026 Ocak maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Yılsonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 29,83, OVP'ye göre yüzde 28,5, Merkez Bankası'nın yılsonu beklentisine göre yüzde 29, yabancı kuruluşlara göre ise yüzde 30 civarında öngörülmektedir.

Burada yılsonu enflasyonunu ortalama alarak yüzde 28,5 ile yüzde 30 aralığında kabul edersek, yüzde 10,14 ile yüzde 11,43 arasındaki enflasyon oranına toplu sözleşme zammını da eklediğimizde memurlar için yüzde 16,43 ile yüzde 17,80 arasında bir artış oranı ortaya çıkıyor.

Ayrıca taban maaş zammının da 1000 TL ek olarak verileceğini hatırlatmak gerekiyor.

Memur ve memur emeklisinin maaş hesaplamasında gerçekleşecek enflasyon oranına, toplu sözleşme artışı ve 1000 TL'lik taban maaş farkı da dâhil edilecek.

Yukarıda belirtilen yüzde 10,14 ile yüzde 11,43 bandındaki enflasyon oranına toplu sözleşmeyi eklediğimizde, yüzde 16,43 ile yüzde 17,80 arasında memur ve memur emeklisine uygulanacak maaş farkları hesaplanmış oluyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Memurların 2026 Ocak zammı ne kadar olacak?
Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla birlikte memurların maaş artışı yüzde 16,43 ile 17,80 arasında olacak.
#zam
#enflasyon
#emekli maaşı
#toplu sözleşme
#memur maaşı
#1000 Tl Taban Maaş Artışı
#Aktüel
TGRT Haber
