19°
Aktüel
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 200 personel alımı başvuru ekranı

Resmî Gazete’de yayımlanan bildirime göre Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere toplam 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 200 personel alımı başvuru ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 21:58

, 2025 yılı kapsamında 200 sözleşmeli gerçekleştireceğini açıkladı.

Resmî Gazete’de yer alan ilana göre müracaatlar 13-24 Ekim 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı üzerinden yapılabilecek.

Alımlarda 2024 puanları temel alınacak.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre başvurular, 13 Ekim Pazartesi günü başladı ve 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 200 personel alımı başvuru ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarında, 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları baz alınacak.

Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türleri değerlendirilecek.

Yerleştirmede, her bir pozisyon için alınacak aday sayısına göre asil ve 3 katı kadar yedek aday listesi oluşturulacak.

Müracaatların tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 200 personel alımı başvuru ekranı

Sonuçlar, hem Kariyer Kapısı platformu üzerinden hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmî web sitesinde (www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) duyurulacak.

Uygun görülen adaylar yerleştirme sıralamasına göre çağrılacak ve belgelerini teslim ettikten sonra sözleşme imzalayarak görevlerine başlayacaklar.

Atama yapılacak şehirler ve görev alanları, Bakanlık tarafından ihtiyaç durumuna göre belirlenecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına kimler başvurabilir?
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, 2024 KPSS puan türlerine göre belirlenen kriterleri taşıdıkları takdirde başvuruda bulunabilecek.
