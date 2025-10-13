Menü Kapat
19°
 Selahattin Demirel

Tunç Soyer'in yargılandığı İzmir'deki yolsuzluk davasında mütalaa açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan ve eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de yargılandığı davanın 2'inci duruşmasında savcı mütaalasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu bulunan 6 sanıktan 5'inin tutukluluk halinin devamı, 1 sanığın ise tahliyesi talep edildi.

Tunç Soyer'in yargılandığı İzmir'deki yolsuzluk davasında mütalaa açıklandı
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 22:38
13.10.2025
13.10.2025
saat ikonu 22:38

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) iştiraklerinden İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz'da geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.

Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan kapsamlı soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilldi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 139 şüpheli yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 60 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kalan şüpheliler ise herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı.

65 ŞÜPHELİ HAKKINDA 3 YILDAN 45 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İzmir'in farklı ilçelerinde yürütülen projelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe-Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı.

Soruşturma kapsamında 449 mağdur, 7 müşteki ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ'nin de suçtan zarar görenler arasında olduğu belirtildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 6'sı tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında her biri için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 tutuklu 65 sanık gecen ay İzmir Adliyesi 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen ve 3 gün süren duruşmanın ardından İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Levent İşler, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Sevcan Tınaztepe, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Sertaç Dölek, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürhan Özata ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç, eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, savunması alınan tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol şartları da kaldırıldı.

İZBB'DEN MAHKEMEYE YAZI

Suçtan zarar görenler listesinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden mahkemeye sunulan yazıda seyahat bedeli, konaklama ve organizasyon harcamalarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili kamu zararına rastlanılmadığını belirten yazının geldiği ve dosyaya konduğu belirtildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç, eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sanık yakınları ve partililer katıldı. Aralarında Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 65 sanıklı davada 2. duruşma bugün görüldü. Duruşma, ifadesi alınmayan sanıkların ifadeleriyle başladı. Mahkemede söz alan Soyer, Aslanoğlu ve Kaya, savunmalarını mütalaanın sunulmasının ardından yapacaklarını beyan etti. Verilen 1 saatlik aranın ardından duruşma, mağdur beyanlarının alınmasıyla sürdü.

"PARA İSTENİNCE TOPLANTIYI TERK ETTİM"

Mağdurlardan Hediye Aksu, "Şu an 1 lira ödeyecek durumum yok. Ben 815 bin TL ödedim. Genel Kurula katıldık ancak herhangi bir şeye imza atmadım. Para istediklerini duyunca toplantıyı terk ettim. Eskalasyon bedeli olarak 1 milyon ödeme istediler. Ben 30 bin lira kirayı veremiyorum. Barınmamı sağlayacak bir gelirim yok. Ben isim olarak kimseyi tanımıyorum. Sanıklardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"BİZE OY VERİN YOLSUZLUKLARI ORTAYA ÇIKARALIM"

Mağdurlardan Furkan Umur Zengin ise, "Kooperatif seçimleri öncesinde benim numaramı bulan birileri, 6 ay öncesinden beni arayarak kamuoyu oluşturmaya çalıştılar. ‘Diğer etaplarda yolsuzluk tespit edildi, dördüncü etapta da olduğunda dair bilgimiz yok ama şüphelerimiz var. Bize oy verin, biz bu yolsuzlukları ortaya çıkartalım' denildi. Sebeplerini sordum, bilgi vermediler. Ben maddi olarak mağdurum ve canım yandı ama suçluların şu an sanık sandalyesinde oturanlar olduğuna emin değilim. Şikayetçi ve davacı değilim" diye konuştu.

TUNÇ SOYER'İN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Mağdurların ifadelerinin ardından savcı mütaalasını açıkladı. Savcılık makamı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Özçelik hakkında zorla getirme kararı talep etti. Mütalaada mağdurlar ve suçtan zarar gören müştekilerin katılma taleplerinin kabulü, adli kontrolün kaldırılması taleplerinin reddi ve bilirkişi raporu, Danıştay ve Sayıştay raporları uyarınca sanıkların sosyo ekonomik seviyeleri ve konumları itibarıyla delilleri etkileme ihtimali, delillerin yeteri kadar toplanmamış olması, bilirkişi raporu ile delillerin artma ihtimali itibarıyla Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç'in tutukluluk hallerinin devamı ve Hüseyin Şimşek'in tahliyesi ve adli kontrolü talep edildi.

