Yolsuzluk soruşturmasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda eski Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 45 kişi tutuklandı.

İzmir'deki yolsuzluk operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 99 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda gözaltı sayısı 139'a çıkarken şüphelilerden 1’inin emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 119 şüpheliden 19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 20 şüpheli serbest bırakıldı.

45 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu 45 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun dahil olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 1 Temmuz günü yapılan operasyonda, şüphelilerden 137'si yakalanarak gözaltına alınmıştı.