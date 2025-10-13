Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
SON DAKİKA!
Spor
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de forvet hesapları karışık: Yıldız golcüde maaş çıkmazı!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sonrası için Dusan Vlahovic kritiği yapılıyor. Halihazırda Juventus'un da gözden çıkardığı Dusan Vlahovic; yüksek maaşı sebebiyle Fenerbahçe yönetimi başta olmak üzere, pek çok takımı ekstra hesaplar yapmak zorunda bırakıyor.

Fenerbahçe'de forvet hesapları karışık: Yıldız golcüde maaş çıkmazı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.10.2025
23:17
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
23:21

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin bileti kesilirken, yerine gelecek yıldız forvet için de çalışmalar başladı. An itibarıyla Artem Dovbyk, Romelu Lukaku ve Dusan Vlahovic isimlerine odaklanan Fenerbahçe; Sırp golcüde tezat bir pozisyonda kaldı.

Fenerbahçe'de forvet hesapları karışık: Yıldız golcüde maaş çıkmazı!

FENERBAHÇE'NİN DUSAN VLAHOVIC TRANSFERİ VE MALİYET KRİTİĞİ

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri sonrası için en önemli adaylardan biri olarak görülen Dusan Vlahovic, yüksek maaşı sebebiyle anlaşmayı zora sokuyor! Esasen ise Juventus ile olan kontratı 2026 yazında bitecek olan Dusan Vlahovic, bu durumdan hareketle de yeni kulübünden ciddi bir imza parası ve İtalya'dakinden daha fazla da maaş talep ediyor. Son olarak da güncel şartlardan dolayı Dusan Vlahovic ihtimalinin azaldığı durumda, Fenerbahçe için ayrıca bir problem daha dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de forvet hesapları karışık: Yıldız golcüde maaş çıkmazı!

FENERBAHÇE'YE DUSAN VLAHOVIC'TEN VETO!

Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dusan Vlahovic, maddi şartlardan bağımsız olarak Türkiye ihtimalini gündemine almak istemiyor ve yeni rota olarak dümeni İngiltere'ye kırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de forvet hesapları karışık: Yıldız golcüde maaş çıkmazı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ DUSAN VLAHOVIC'İN JUVENTUS PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer etmek istediği Dusan Vlahovic, Juventus formasıyla toplamda 153 maça çıkmış ve 62 gol ile 15 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de forvet hesapları karışık: Yıldız golcüde maaş çıkmazı!

Sıkça Sorulan Sorular

DUSAN VLAHOVIC'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
2026 yazında serbest kalacak olan Dusan Vlahovic'in, güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
