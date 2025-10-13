Trendyol Süper Lig milli ara ne zaman bitiyor?

Trendyol Süper Lig’e verilen milli ara sürerken, gözler bir yandan A Milli Ekibimizin oynadığı karşılaşmalara, diğer yandan da ligin başlayacağı tarihe çevrildi.

Milliler, bu süreçte kritik mücadelelere çıkarken taraftarlar da milli aranın ne zaman tamamlanacağını araştırıyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLADI VE NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. ve 4. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakaların ardından 8. hafta itibarıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig maratonu, 18 Ekim'de yapılacak 9. hafta Konyaspor ile Kocaelispor karşılaşmasıyla yeniden start alacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye