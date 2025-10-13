Trendyol Süper Lig milli ara ne zaman bitiyor?

Kategoriler
Trendyol Süper Lig’e verilen milli ara sürerken, gözler bir yandan A Milli Ekibimizin oynadığı karşılaşmalara, diğer yandan da ligin başlayacağı tarihe çevrildi.
Milliler, bu süreçte kritik mücadelelere çıkarken taraftarlar da milli aranın ne zaman tamamlanacağını araştırıyor.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. ve 4. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakaların ardından 8. hafta itibarıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig maratonu, 18 Ekim'de yapılacak 9. hafta Konyaspor ile Kocaelispor karşılaşmasıyla yeniden start alacak.
11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye