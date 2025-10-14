İstanbul'da feci ölüm: Karşıya geçerken çöp kamyonunun altında kaldı

İstanbul Esenyurt’ta çöp kamyonu yayaya çarptı. Akşam saat 18.40 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1828. Sokak'taki olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN ÇÖP KAMYONU ÇARPTI

35 yaşındaki Neşe Dökmeci kamyonun altında kalan kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Ağır yaralanan Neşe Dökmeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.