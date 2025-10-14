JASAT adım adım iz sürdü! 10 ve 18 yıllık cinayetlerde düğüm çözüldü: Mağarada korkunç şekilde bulunmuştu

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, JASAT'ın 10 ve 18 yıllık cinayetleri çözdüğünü bildirdi. Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakaladı.

KATİL ZANLILARI YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

DİYARBAKIR:

09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunmuş ancak kimliği belirlenememişti.

Yapılan çalışmalar sonucu; maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi.

BALIKESİR:

3 Nisan 2007 tarihinde Bandırma İlçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı.

Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı.

Şanlıurfa’da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra,

Bingöl’de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır’da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayında bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı.

Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı.