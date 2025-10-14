Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

JASAT adım adım iz sürdü! 10 ve 18 yıllık cinayetlerde düğüm çözüldü: Mağarada korkunç şekilde bulunmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, 10 ve 18 yıllık cinayetlerin JASAT tarafından aydınlatıldığını bildirdi. Diyarbakır'da mağarada tanınmaz halde bulunan ceset ile Balıkesir'de Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesedinin faillerinin yakalandığı duyuruldu.

AA
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
08:33
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
09:21

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'ın 10 ve 18 yıllık cinayetleri çözdüğünü bildirdi. ’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakaladı.

KATİL ZANLILARI YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

DİYARBAKIR:
09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunmuş ancak kimliği belirlenememişti.

JASAT adım adım iz sürdü! 10 ve 18 yıllık cinayetlerde düğüm çözüldü: Mağarada korkunç şekilde bulunmuştu

Yapılan çalışmalar sonucu; maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi.

:
3 Nisan 2007 tarihinde Bandırma İlçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı.

JASAT adım adım iz sürdü! 10 ve 18 yıllık cinayetlerde düğüm çözüldü: Mağarada korkunç şekilde bulunmuştu

Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı.

JASAT adım adım iz sürdü! 10 ve 18 yıllık cinayetlerde düğüm çözüldü: Mağarada korkunç şekilde bulunmuştu

Şanlıurfa’da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra,
Bingöl’de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır’da işlenen ile Balıkesir Gönen Çayında bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı.

Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı.

