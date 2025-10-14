İstanbul'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Otoyolun Sultanbeyli kesiminde Edirne istikametinde seyreden 06 FM 2951 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 61 AT 015 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil adeta hurdaya dönerken kamyonet devrildi. Bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

KAZANIN GELİŞİ KAMERADA

Öte yandan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği görülüyor.