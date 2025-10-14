Menü Kapat
19°
İstanbul'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sultanbeyli kesiminde feci bir kaza meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın karıştığı bir meydana geldi. Otoyolun Sultanbeyli kesiminde Edirne istikametinde seyreden 06 FM 2951 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 61 AT 015 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. , sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Otomobil adeta hurdaya dönerken kamyonet devrildi. Bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

KAZANIN GELİŞİ KAMERADA

Öte yandan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği görülüyor.

