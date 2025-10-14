Dolar ve Euro fiyatları yükseldi mi? İşte 14 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı

Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gözü güncel döviz kurlarına çevrildi. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar 14 Ekim 2025 güncel döviz kurlarındaki gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 14 Ekim 2025 güncel döviz kurları.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar güne 41.8074 liradan başladı. Gün içinde en düşük 41.7923 lira, en yüksek de 41.8260 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 41.8248 liradan işlem geçiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,6904, satışta 41,8574 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,6097, satışta 41,7764 lira olarak belirlemişti.

İŞTE 14 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Doları Alış: 41,78 TL

ABD Doları Satış: 41,82 TL

EURO NE KADAR OLDU?

EURO Alış: 48,36 TL

EURO Satış: 48,47 TL