Fenerbahçe'ye devre arasında bomba isim! Dünya yıldızını duyurdular

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco devre arası transfer dönemine hazırlanıyor. Bazı mevkilere taviye yapılması planlanıyor. İddialara göre Fenerbahçe, Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay'i kadrosuna katmak istiyor. Deneyimli futbolcu için sarı-lacivertlilerin devre arasına hazırlandığı iddia edildi.

DEPAY TRANSFERİNİ DUYURDU

LNG in Northen BC’nin haberine göre Gazeteci Cosme Rimoli, "Esporte Record" programında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin transfer planını duyurdu.

"TEDESCO LİDER OYUNCU İSTİYOR"

Rimoli, "Fenerbahçe, Memphis Depay ile ilgileniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco takıma lider bir oyuncu istiyor. Transfer sezonu yakında açılıyor. Üstelik bonservisi Avrupa standartlarına göre çok düşük, sadece 10 milyon euro (yaklaşık 62 milyon real). Eğer ayrılırsa, bu bedelin %50'si Corinthians'a gidecek. Depay isterse Aralık'ta ayrılabilir. Zaten bazı İspanyol kulüpleri de ilgileniyor. Onu tutmaları zor." dedi.

CORINTHIANS KARİYERİ

Corinthians formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 53 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3759 dakika süre aldı. Memphis Depay, süre aldığı dakikalar içerisinde 15 gol atarken, 14 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ ARALIK AYINA KADAR

9 milyon Euro piyasa değeri bulunan Depay'ın Brezilya ekibi ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam ediyor.