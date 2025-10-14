Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Aynı doğal afet ikinci kez yaşandı! İnşaat halindeki bina tahliye edildi

Antalya'da bir evi tahliye ettiren inşaat temelinde ikinci toprak kayması meydana geldi. Kayma anı kameralara yansırken, inşaat çalışmalarının durdurulduğu öğrenildi. Görüntülerde inşaat alanında toprak kaymasıyla birlikte büyük bir incir ağacının toprak kaymasıyla birlikte inşaatın üzerine devrildiği görülüyor. Tahliye edilen evde oturan aileler, yakınlarının yanlarında konaklamaya devam ediyor.

Aynı doğal afet ikinci kez yaşandı! İnşaat halindeki bina tahliye edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 12:54

'nın ilçesinde bir evin tahliye edilmesine neden olan kazı alanındaki toprak kaymasında, yine bir daha yaşandı. O anlar kameralara yansırken, inşaat çalışmalarının durdurulduğu öğrenildi. 10 Ekim Cuma akşamı Serik ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta bir inşaat firmasının temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelmiş, göçükte kazı çalışmalarının yapıldığı alanın bitişiğinde bulunan 2 katlı evde oturanlar toprak kayması nedeniyle tahliye edilmişti.

Aynı doğal afet ikinci kez yaşandı! İnşaat halindeki bina tahliye edildi

İNŞAATIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Toprak kayması meydana gelen inşaatta Antalya ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemelerde bulundu. Ekipler inşaat alanında yaptığı çalışma sonrası inşaatın durdurulmasına karar verdi. Aynı inşaatta dün ikinci bir toprak kayması daha yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde inşaat alanında toprak kaymasıyla birlikte büyük bir incir ağacının toprak kaymasıyla birlikte inşaatın üzerine devrildiği görülüyor. Öte yandan inşaatın yanında bulunan ve nedeniyle tahliye edilen evde oturan aileler, yakınlarının yanlarında konaklamaya devam ediyor.

Aynı doğal afet ikinci kez yaşandı! İnşaat halindeki bina tahliye edildi
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.