Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Tel Aviv ile kardeş şehir olmak istemeyen halk isyan etti, sokağa döküldü

İtalya'nın Milano şehri ile İsrail'in Tel Aviv şehri arasındaki 'kardeş şehir işbirliği protokolü' İtalya halkını rahatsız etti. Katliamcı İsrail ile kardeş şehir olmak istemeyenler sokaklara döküldü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 10:07

ile Tel Aviv arasında 1997 yılında yapılan kardeş şehir işbirliği protokolünün iptal edilmesine yönelik Milano Belediye Meclisi’nde muhalefetteki Yeşiller Partisi’nin verdiği önerge bugün görüşülürken, binlerce destekçisi de belediye yakınlarında toplandı.

Söz konusu protokolün iptal edilmesini isteyen göstericiler, sık sık "Milano, kimin tarafında yer alacağını bilir" ve "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Tel Aviv ile kardeş şehir olmak istemeyen halk isyan etti, sokağa döküldü

Göstericiler, "Kardeş şehre hayır" yazılı büyük bir döviz de açtı.

''UTANIN UTANIN!''

Bu sırada, Milano Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, muhalefetteki Demokratik Parti (PD) üyelerinin de çekimser kalmasıyla protokolün iptali önerisi reddedildi. Oylamayı, meclis içindeki seyirci bankolarından takip eden bazı Filistin destekçileri, önerge aleyhinde oy kullananları da "Soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti.

Tel Aviv ile kardeş şehir olmak istemeyen halk isyan etti, sokağa döküldü

Belediye Meclisi'nin kararına tepki gösteren ve "Utanın, utanın" diye slogan atan dışarıdaki protestoculara ise güvenlik güçleri zaman zaman coplu müdahalede bulundu.

Tel Aviv ile kardeş şehir olmak istemeyen halk isyan etti, sokağa döküldü

SOKAKLARDA FİLİSTİN BAYRAKLARI

Göstericiler daha sonra Loreto Meydanı'na kadar yürüdü ve tepkilerini Milano caddelerine taşıdı.

Tel Aviv ile kardeş şehir olmak istemeyen halk isyan etti, sokağa döküldü

Barışçıl bir atmosferde geçen yürüyüş boyunca göstericiler, Filistin bayrakları sallayıp, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump aleyhine, Filistin lehine sloganlar attı.

