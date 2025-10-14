Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Dağ Grup'a kara para operasyonu! Pos cihazıyla 47 milyarlık vurgun ağı: Çok sayıda gözaltı

Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek gelir elde eden ve kara para aklayan 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde eden şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin hesaplarında 47 milyar liradan fazla işlem hacmi tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dağ Grup'a kara para operasyonu! Pos cihazıyla 47 milyarlık vurgun ağı: Çok sayıda gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 10:29

, Dağ Grup şirketi altında faaliyeti gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde eden ve kara para aklayan şüpheliler kapsamında 60 şüpheli hakkında kararı verildi.

HAYALİ İŞLEMLER YAPILMIŞ

Dağ Grup çatısı altında şirket ve şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketler üzerinden tekellere alındığı, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanıldığı öne sürüldü.

Dağ Grup'a kara para operasyonu! Pos cihazıyla 47 milyarlık vurgun ağı: Çok sayıda gözaltı

47 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde edilen paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.

Dağ Grup'a kara para operasyonu! Pos cihazıyla 47 milyarlık vurgun ağı: Çok sayıda gözaltı

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet" suçlarından 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da altın operasyonu! Menşei belli olmayan külçeler ele geçirildi
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon!
ETİKETLER
#kara para aklama
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#gözaltı
#suç örgütü
#Dağ Grup
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.