Dağ Grup'a kara para operasyonu! Pos cihazıyla 47 milyarlık vurgun ağı: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde eden ve kara para aklayan şüpheliler kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HAYALİ İŞLEMLER YAPILMIŞ

Dağ Grup çatısı altında şirket ve şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketler üzerinden tekellere alındığı, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanıldığı öne sürüldü.

47 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde edilen paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet" suçlarından 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.