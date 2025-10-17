Menü Kapat
 | Yusuf Özgür Bülbül

Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen Dilan Polat ağlayarak tepki gösterdi: Kanımda çıkabilecek tek şey!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" soruşturması, magazin ve sosyal medya dünyasını sarsmıştı. Adli Tıp Kurumu raporlarının netleşmesinin ardından uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak tepki gösterdi...

17.10.2025
17.10.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ' veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimlerin ’nda alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları ortaya çıktı.

8 Ekim 2025 tarihinde uyuşturucu kullanma iddiası gözaltına alınan ünlü isimlerden D.P., D.T., B.B.T., D.T., B.A., K.A., M.A. ve K.Y.'nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Diğer isimlerden alınan kan, saç ve idrar örneklerinden herhangi bir uyuşturucu maddenin çıkmadığı belirlendi.

AĞLAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü isim , uyuşturucu testi sonuçlarına ağlayarak tepki gösterdi:

"Benim kanımda çıkabilecek tek şey, yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım. "

DİLAN POLAT KİMDİR?

Sosyal medya dünyasının dikkat çeken simalarından biri olan Dilan Polat, lüks ve gösterişli yaşamıyla tanınıyor. 1990 İstanbul doğumlu olan Polat, kariyerine aslında bir güzellik uzmanı olarak başladı. Kendi ismini taşıyan güzellik merkezini kurarak sektöre adım atan Polat, kısa sürede markasını büyüttü ve kozmetik, bakım ve medikal estetik alanında Türkiye çapında geniş bir ağ kurdu.

Eşi Engin Polat ile birlikte yürüttüğü ticari çalışmalarla servet elde eden Dilan Polat, özellikle 2023 yılında ve iddialarıyla gündemin merkezine oturdu. Gözaltına alınmasıyla uzun süre konuşulan Polat, milyonlarca takipçiye sahip bir fenomen olarak, Türkiye'deki "fenomen ekonomisi" tartışmalarının da odağındaki isim oldu.

ETİKETLER
#adli tıp kurumu
#dilan polat
#kara para aklama
#uyuşturucu
#vergi kaçakçılığı
#ünlü isimler
#Magazin
