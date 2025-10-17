Laleli operasyonu ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın tutuklanmasının anlamı ne? Cem Küçük'ün yorumunda Mehmet Şimşek de var

Türkiye ekonomisinde yasa dışı yollardan gelir kazanmak için çeşitli şebekeler eliyle yapılan ve ciddi gelir elde edilen yöntemler son zamanda bir bir ortaya çıkarken bugün peş peşe gelişen iki gelişme ise hayli dikkat çekiciydi.

LALELİ'YE KARA PARA OPERASYONU: 33 TUTUKLAMA

İstanbul Laleli'de yapılan kara para operasyonunda yurt dışı işlemleri kullanılarak pos cihazları üzerinden uygulanan 1.3 milyarlık usulsüzlük ortaya çıkarıldı ve gözaltına alınan 48 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

BANKALARARASI KART MERKEZİ'NE OPERASYON: ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Akşam saatlerinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddiasıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un aralarında olduğu 8 kişi tutuklanırken kurumda kamu zararının 100 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

"MEHMET ŞİMŞEK İLE DE ALAKALI OLARAK..."

Gelişmeler, TGRT Haber ekranında izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında değerlendirilirken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de adını anarak bu operasyonların ne anlama geldiğini açıkladı.

Türkiye'nin son aylarda yasa dışı bahis ve kara para faaliyetlerine karşı yürüttüğü mücadeleye işaret eden Küçük, bugün eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddialarıyla tutuklanmasının önemini hatırlattı.

Küçük "Resmin tamamına baktığımda biraz Mehmet Şimşek ile de alakalı olarak bu kara para ve masa altı ekonomisinden kurtulmak istediğini anlıyorum." ifadelerini kullandı.