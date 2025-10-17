Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Laleli operasyonu ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın tutuklanmasının anlamı ne? Cem Küçük'ün yorumunda Mehmet Şimşek de var

İstanbul Laleli'de pos cihazlarıyla hayali işlem yaparak 1 buçuk milyara yakın gelir elde edenlere yönelik yapılan operasyonlarda 33 şüphelinin ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in kart ihaleleriyle ilgili ihaleye fesattan tutuklanmaları arka arkaya gelişti. Yaşanan gelişmelerin ne anlama geldiği konusunda ise Cem Küçük'ten ses getirecek bir değerlendirme yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 23:05

Türkiye ekonomisinde yasa dışı yollardan gelir kazanmak için çeşitli şebekeler eliyle yapılan ve ciddi gelir elde edilen yöntemler son zamanda bir bir ortaya çıkarken bugün peş peşe gelişen iki gelişme ise hayli dikkat çekiciydi.

LALELİ'YE KARA PARA OPERASYONU: 33 TUTUKLAMA

İstanbul Laleli'de yapılan operasyonunda yurt dışı işlemleri kullanılarak pos cihazları üzerinden uygulanan 1.3 milyarlık usulsüzlük ortaya çıkarıldı ve gözaltına alınan 48 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Laleli operasyonu ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın tutuklanmasının anlamı ne? Cem Küçük'ün yorumunda Mehmet Şimşek de var

BANKALARARASI KART MERKEZİ'NE OPERASYON: ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Akşam saatlerinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) ihaleye fesat karıştırma, ve zimmet iddiasıyla operasyon düzenledi.

Laleli operasyonu ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın tutuklanmasının anlamı ne? Cem Küçük'ün yorumunda Mehmet Şimşek de var

Operasyonda eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un aralarında olduğu 8 kişi tutuklanırken kurumda kamu zararının 100 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

"MEHMET ŞİMŞEK İLE DE ALAKALI OLARAK..."

Gelişmeler, TGRT Haber ekranında izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında değerlendirilirken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı 'in de adını anarak bu operasyonların ne anlama geldiğini açıkladı.

Laleli operasyonu ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın tutuklanmasının anlamı ne? Cem Küçük'ün yorumunda Mehmet Şimşek de var

Türkiye'nin son aylarda yasa dışı bahis ve kara para faaliyetlerine karşı yürüttüğü mücadeleye işaret eden Küçük, bugün eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddialarıyla tutuklanmasının önemini hatırlattı.

Küçük "Resmin tamamına baktığımda biraz Mehmet Şimşek ile de alakalı olarak bu kara para ve masa altı ekonomisinden kurtulmak istediğini anlıyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BKM’de büyük vurgun! Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener tutuklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1.3 milyar liralık vurgunda yeni gelişme! Paraları aklama yöntemleri şoke etti
ETİKETLER
#Ekonomi
#dolandırıcılık
#bankacılık
#mehmet şimşek
#ihale
#kara para
#Emrah Şener
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.