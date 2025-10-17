Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

1.3 milyar liralık vurgunda yeni gelişme! Paraları aklama yöntemleri şoke etti

İstanbul Fatih Laleli’de tam 1 milyar 300 milyon liralık kara para aklama vurgununda detaylar ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt yapma gibi yollarla başvurdukları ortaya çıktı. İşte dev vurgunun detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 10:30

merkezli olan operasyonunun detayları ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu () raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () raporları, gizli tanıkların ifadeleri, banka hesap hareketleri, kamera kayıtları ve toplanan diğer deliller ışığında yapılan operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

1.3 milyar liralık vurgunda yeni gelişme! Paraları aklama yöntemleri şoke etti

POS CİHAZIYLA HAYALİ İŞLEMLER

Söz konusu kişilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları ve yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları saptandı.

1.3 milyar liralık vurgunda yeni gelişme! Paraları aklama yöntemleri şoke etti

KOMİSYON ALIYORLARMIŞ

Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda bir milyar 300 milyon liradan fazla elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt yapma gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.

1.3 milyar liralık vurgunda yeni gelişme! Paraları aklama yöntemleri şoke etti

255 TAŞINMAZ, 60 ARAÇ, 24 ŞİRKET

Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto para varlıklarına el konulduğu belirtildi. Yapılan aramalarda 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon lira, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte pasaportla 24 milyon liralık vurgun! 3 ilde 8 adrese baskın düzenlendi
5 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu! 38 milyon liralık vurgun
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dağ Grup'a kara para operasyonu! Pos cihazıyla 47 milyarlık vurgun ağı: Çok sayıda gözaltı
ETİKETLER
#istanbul
#bddk
#kara para aklama
#masak
#Suç Geliri
#Sahte Işlemler
#Yabancı Banka Kartları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.