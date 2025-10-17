1.3 milyar liralık vurgunda yeni gelişme! Paraları aklama yöntemleri şoke etti

İstanbul merkezli olan kara para aklama operasyonunun detayları ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporları, gizli tanıkların ifadeleri, banka hesap hareketleri, kamera kayıtları ve toplanan diğer deliller ışığında yapılan operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

POS CİHAZIYLA HAYALİ İŞLEMLER

Söz konusu kişilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları ve yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları saptandı.

KOMİSYON ALIYORLARMIŞ

Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt yapma gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.

255 TAŞINMAZ, 60 ARAÇ, 24 ŞİRKET

Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto para varlıklarına el konulduğu belirtildi. Yapılan aramalarda 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon lira, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.